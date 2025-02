Spis treści:

Tani Xbox Game Pass na PC i konsole

Zakup abonamentu Microsoftu nie musi być drogi. Wystarczy skorzystać z odpowiedniej promocji, aby sporo zaoszczędzić. To jest możliwe, dzięki ofercie w sklepie internetowym Instant Gaming. Tam znajdziemy różne warianty usługi – PC Game Pass, Core, czy wreszcie i Ultimate, który pozwala na grę zarówno na konsoli, jak i na pecetach. Do wyboru, do koloru – co najważniejsze, również w niskiej cenie. Lepszej, niż sugerowana!

Linki do ofert znajdziecie poniżej:

Pamiętajcie, że powyższe oferty możecie bezpiecznie i bezproblemowo aktywować w Polsce. To znaczy, że do wpisania kodu nie trzeba używać VPN, czy zmieniać lokalizacji. Po prostu aktywujecie kod na swoim koncie (np. na PC lub konsoli) i cieszycie się grami. Proste i przyjemne.

Marzec 2025 w Xbox Game Pass

Na sam koniec lutego wiemy o przynajmniej trzech grach, które zostały zapowiedziane w ramach Xbox Game Pass na marzec. Czy to dużo? Niekoniecznie, ale w tym momencie taka liczba jest jak najbardziej spodziewana. W ostatnim czasie usługa przyzwyczaiła nas do tego, że w poprzednim miesiącu dowiadujemy się jedynie o kilku nowościach, podczas gdy kolejne zostają ogłaszane później. Dlatego nie będzie niczym dziwnym, gdy w marcu kilkukrotnie pojawią się informacje o nowych grach mających trafić do abonamentu np. w drugiej połowie miesiąca.

Ale skoro wiemy o trzech tytułach, to pora nieco się nad nimi pochylić. Zwłaszcza jedna z gier budzi duże (pozytywne!) emocje i będzie idealną propozycją dla fanów takich serii, jak Fallout czy Wastelands. Co więcej, nie zabraknie też interesującej produkcji dla miłośników kooperacji. Sprawdźmy zatem, co czeka na nas w abonamencie Game Pass w marcu 2025 roku.

Xbox Game Pass potwierdza nową grę na premierę. To survival w stylu STALKER

33 Immortals – 18 marca 2025

Wyobraźcie sobie połączenie „Boskiej Komedii” i gry typu roguelike. Co nam z tego wyjdzie? Przede wszystkim iście śmiertelne wyzwanie, które deweloperzy ze studia Thunder Lotus Games nazwali 33 Immortals. Na ten moment jest to pierwsza nadchodząca gra w Xbox Game Pass w marcu. O co w tym wszystkim chodzi? Tytuł to kooperacyjna gra akcji typu roguelike i elementami sieciowymi. Jej unikalną cechą jest możliwość jednoczesnej gry aż 33 graczy. Akcja gry osadzona jest w mrocznym świecie inspirowanym wspomnianym dziełem Dantego Alighieri, gdzie gracze wcielają się w potępione dusze buntujące się przeciwko wyrokowi Boga.

Rozgrywka w 33 Immortals skupia się na dynamicznych i intensywnych bitwach. Gracze muszą współpracować, aby pokonać hordy potworów i potężnych bossów, stawiając czoła gniewowi Boga w walce o wieczne życie. Tytuł oferuje szybkie tempo akcji, wymagając od nas zręczności i strategicznego myślenia. Każda śmierć to rozpoczęcie zabawy od początku, ale akurat ten gatunek nas do tego przyzwyczaił. Pamiętajcie, że to nie porażka, lecz… lekcja.

Tytuł zadebiutuje w abonamencie Game Pass już 18 marca 2025 roku.

SOPA – Tale of the Stolen Potato – 26 marca 2025

Twórcy ze studia StudioBando wzięli na tapet kilka istotnych dzieł kultury. Mam tu na myśli m.in. Małego Księcia, czy kilka japońskich klasyków. Z tego nietuzinkowego miksu powstało SOPA – Tale of the Stolen Potato. To przygodówka obserwowana z perspektywy trzeciej osoby, w której odwiedzimy doprawdy uroczy świat. Wcielamy się w niej w postać małego chłopca o imieniu Sopa, którego zadaniem jest… znalezienie ziemniaka. Ten epicki quest zleciła mu jego babcia. Początkowo warzywo miało znajdować się w spiżarni, jednak ta okazała się być portalem do iście fantastycznego świata.

Twórcy postawili na ciepłą, przyjazną atmosferę i nieszablonowe podejście do gatunku. Gra jest idealna dla osób, które szukają relaksującej i zabawnej przygody, pełnej niespodziewanych sytuacji i sympatycznych postaci. Warto jednak pamiętać, że motywem przewodnim opowiadanej historii jest przemijanie. To oznacza, że coś magicznego odkryją w niej gracze w każdym przedziale wiekowym.

Gra SOPA – Tale of the Stolen Potato pojawi się w usłudze Microsoftu 26 marca 2025 roku.

Atomfall – 27 marca 2025

Wreszcie moje ulubione. Atomfall to gra, na którą w marcu czekam najbardziej. I nie ma dla mnie większego znaczenia, co jeszcze otrzymamy jako posiadacze Xbox Game Pass. Ten surviwalowy mariaż genialnych serii (m.in. Fallout i STALKER) to coś, co po prostu chwyta za wyobraźnię i zapowiada nam mnóstwo godzin ciekawej zabawy.

Tytuł łączy elementy strzelanki z perspektywy pierwszej osoby z mechanikami survivalowymi. Gracze będą musieli eksplorować otwarty świat, zbierać zasoby, wytwarzać przedmioty i broń, a także handlować z innymi ocalałymi. Kluczową rolę odgrywa tu zarządzanie zasobami, takimi jak żywność, woda i amunicja, a także radzenie sobie z innymi niebezpieczeństwami. Szalenie istotnym elementem będą też frakcje. Tych w świecie gry napotkamy sporo i to od nas będzie zależeć, z którą postanowimy się bratać, a dla kogo staniemy się śmiertelnymi wrogami.

Ta interesująca gra survivalowa pojawi się w abonamencie 28 marca 2025 roku.

Dobre gry w Xbox Game Pass – nasze polecenia

Oczywiście nadchodzące 3 produkcje to nie jedyne gry, jakie trafią do abonamentu w marcu. Usługa jest cały czas bardzo mocno rozwijana, dlatego o kolejnych nowościach będziemy dowiadywać się na bieżąco. Ba, może nawet w ciągu kilku najbliższych dni pojawi się informacja o kolejnych tytułach, które mają zadebiutować w bibliotece Microsoftu. Tak czy inaczej, na ten moment dostępnych gier jest całe mnóstwo. Doskonale zdaję sobie sprawę, że niektórzy subskrybenci mogą czuć się tym przytłoczeni – dlatego mamy dla was kilka ciekawych poradników.

Poniżej znajdziecie linki do wybranych zestawień gier z Xbox Game Pass, w które warto zagrać:

Nie da się ukryć, że opcji jest sporo. Ostatecznie warto również samemu przewertować bibliotekę, aby znaleźć tam swoją własną „perełkę”. A jest w czym wybierać, bo obecnie abonament pozwala na pogranie w setki tytułów na PC oraz Xbox Series X|S. Czy udało wam się w ostatnim czasie znaleźć tam wyjątkowo ciekawą produkcję, która pochłonęła was na wiele godzin? Dajcie znać, jakie tytuły waszym zdaniem trzeba ograć.

