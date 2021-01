RTX 3060 na oficjalnej zapowiedzi. Tania i wydajna karta, która będzie hitem

NVIDIA zapowiedziała długo wyczekiwaną kartę RTX 3060. Następca najpopularniejszego wariantu kart zielonych prezentuje się świetnie.

Rok 2020 nie był łaskawy dla fanów technologii. Dostępność nowej generacji konsol i kart graficznych była tragiczna i mało kto zdołał zgarnąć sprzęt dla siebie. Zanosi się na to, że nie ulegnie to zmianie w ciągu nadchodzących miesięcy.

Najwięksi producenci nie zamierzają jednak rezygnować z przygotowywania nowych wariantów swojego sprzętu. NVIDIA zapowiedziała RTX 3060, które jest nieco słabszą wersją wypuszczonego niedawno 3060 Ti.

Karta została wyceniona na 329 dolarów (około 1220 złotych), zadebiutuje pod koniec lutego, a jej specyfikację znajdziecie poniżej. Oczywiście cena w naszym kraju będzie odpowiednio wyższa.

Specyfikacja prezentuje się całkiem nieźle. Szczególnie mile widziane jest 12 GB pamięci VRAM. Popularne 8 GB przestaje już powoli być wystarczającą wartością.

Tabelki to jedno, ale rzućcie okiem na to, jak wyglądają osiągi karty w porównaniu do poprzednich sześćdziesiątek. Poniższe wyniki dotyczą gier uruchomionych w 1080p.

Porównanie 3060 z jej poprzednikami

Oczywiście to wewnętrzny test firmy NVIDIA. Jeśli interesują Was benchmarki na innych konfiguracjach, to będziecie musieli jeszcze trochę poczekać. Niemniej wygląda na to, że 3060 będzie idealną kartą do rozgrywki w rozdzielczości FullHD.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.