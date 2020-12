RTX 3060 Ti – najlepsza karta graficzna dla gracza

Nvidia w segmencie kart budżetowych stworzyła najbardziej opłacalny produkt od czasu wprowadzenia 1. gen. RTX. Model RTX 3060 Ti poradzi sobie z ray tracing i rozdzielczością 1440p.

Dla graczy, którzy planują zmianę całej platformy lub tylko karty graficznej to najlepszy czas. Na rynku właśnie zadebiutował RTX 3060 Ti! Model ten ma wszystko, czego współcześnie możemy potrzebować i wymagać od GPU w budżecie do 2000-2200 zł.

Zanim zaczniemy porównywać ją do konkurencyjnych kart, może rzucę nieco światła na specyfikację RTX 3060 Ti:

Model Cena Jednostki

cieniowania ROPs Rdzenie RT Rdzenie Tensor Taktowanie rdzenia Tryb turbo Taktowanie pamięci Pamięć Szerokość szyny RTX 3060 Ti 2000-2200 zł 4864 80 38 152 1410 MHz 1665 MHz 1750 MHz 8 GB GDDR6 256-bit

Dla wielu z Was na pewno jest istotna pojemność pamięci na karcie. Im więcej gigabajtów na pokładzie, tym lepiej karta zniesie trud pracy w wyższych rozdzielczościach. W stosunku do swojego bezpośredniego poprzednika z 1.gen. RTX, 3060 Ti oferuje o 2 GB więcej, co będzie miało znaczący wpływ na szybkość działania gier ze wszystkimi efektami graficznymi, w niektórych przypadkach także w rozdzielczości 4K.

Warto również odnieść się do wspieranej technologii ray tracing. Jeszcze kilka dni temu mogliśmy marzyć o taniej karcie, która nie tylko na papierze obsługuje śledzenie promieni z przystępną liczbą kl/s. Dotychczas zaledwie kilka modeli, a w tym RTX 2080 Ti i z najnowszej generacji Ampere, pozwalały na zagrywanie się z dodatkową opcją graficzną w akceptowalnym framerate. Ale nie oszukujmy się, były i są strasznie drogie.

Natomiast z RTX 3060 Ti nie tylko bogacze będą mogli zapoznać się z technologią, która wielkimi krokami staje się nieodłącznym elementem dla nowych gier. Nie sugerujcie się tym, że ma tylko 2 rdzenie RT więcej od RTX 2070 i 10 mniej niż RTX 2080 Super. Najnowszy model jest wyposażony w rdzenie 2. generacji, toteż są lepiej zoptymalizowane pod kątem ray tracing i wygładzania DLSS.

Jak RTX 3060 Ti spisuje się w praktyce? Pozwoliłem sobie zaczerpnąć wiedzę z testów przeprowadzonych przez redakcję theverge. Karta była stresowana w rozdzielczości 1440p na platformie z Core i9-10900K, 32 GB RAM DDR4-3200 MHz i dyskiem SSD Samsung 970 Evo Plus.

źródło: theverge

W większości przypadków mówimy tu o bardzo płynnej rozgrywce na poziomie ponad 60 fps-ów. Choć jak zauważycie, nie we wszystkich grach jest tak różowo. Największe problemy odnotowano w Microsoft Flight Simulator i Metro Exodus – czasem warto obniżyć swoje potrzeby do FHD.

To, co najbardziej powinno nas zainteresować, kryje się w zestawieniu wydajności RTX 3060 Ti do innych modelów Nvidii, tudzież do RTX 2080, który na premierę kosztował prawie dwa razy tyle (3900 zł). Nowszy model wyprzedza RTX 2080 o 10-15% więcej kl/s. Wobec RTX 3070 (droższego o ponad 600 zł) jest tylko nieznacznie słabszy, gdyż jest to różnica około kilku klatek. Gdybyśmy mieli znaleźć inną kartę o najbardziej zbliżonej mocy do RTX 3060 Ti, byłaby to RTX 2080 Super, a ten model zarówno na premierę jak i aktualnie kosztuje co najmniej 3300 zł.

W tym przedziale cenowym i z taką wydajnością tak naprawdę nie ma żadnej konkurencji dla RTX 3060 Ti. AMD powoli atakuje nas informacjami o tańszym RX 6700, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że może będzie tańszy o 100-200 zł, ale nie będzie już tak atrakcyjny w obszarze mocy z aktywnym ray tracing. Na tym polu to nadal Nvidia wiedzie prym.

Ciężko powiedzieć jak wiele sztuk dotrze do polskich dystrybutorów i jak będzie wyglądać sytuacja po kilku dniach od premiery. Radzę Wam jednak nie kupować sprzętu na tzw. wariata. Poczekajcie na premierę RX 6700, bowiem możliwe, że w przypadku dużo niższej ceny karty producenci zaczną stosować „stałe rabaty”.

Grzegorz Rosa