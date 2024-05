Specyfikacja ROG ALLY X w sieci. Będzie wydajniej i z lepszą baterią

Asus ROG Ally X – jaka będzie specyfikacja konsoli?

Gdy firma Asus wypuściła na rynek swojego mobilnego ROG Ally, wielu ogłosiło go głównym konkurentem Steam Decka od Valve. Nic dziwnego, bo nastawiony na gaming sprzęt miał w rękawie sporo asów. Jednym z nich była na pewno specyfikacja, która przewyższała ofertę twórców Steama. Konsola Asusa była w stanie lepiej radzić sobie z wymagającymi produkcjami, a dodatkowo działała na Windowsie. Dla niektórych to wada, choć trzeba przyznać, że dzięki temu możliwe jest proste odpalanie wszystkich gier dostępnych na PC – a także innych, niekoniecznie gamingowych programów.

Sprzęt miał jednak pewną wadę. Chodzi mi tu oczywiście o baterię, która nie była w stanie zagwarantować długiej pracy mocnym podzespołom. W trybie największej mocy konsola mogła działać maksymalnie z 40 minut, co oczywiście dyskwalifikowało ją z miana doświadczenia typowo mobilnego — bliskość ładowarki i gniazdka były konieczne. Okazuje się, że najnowsze wcielenie, czyli ROG ALLY X może się z tymi problemami uporać.

W sieci pojawiły się informacje na temat specyfikacji nowego modelu. Nie będzie rewolucji, za to czeka nas oczekiwana ewolucja. Największa zmiana to właśnie pojemność baterii. Ta urośnie z 40Wh do aż 80Wh. Mowa zatem o dwukrotnym wzroście mocy ogniwa, co z pewnością przełoży się na dłuższy czas gry. Będzie też więcej pamięci RAM, zamiast 16GB (oryginalnie) do naszej dyspozycji oddane zostaną 24GB RAM LPDDR5.

Sercem konsoli pozostanie ten sam układ AMD Ryzen Z1 Extreme, podobnie zresztą jak ekran Full HD (dotykowy). Kosmetyczne szlify czekają jednak obudowę, a konkretniej powłokę pokrywającą konsolę. Ta stać ma się mniej “szorstka” i bardziej komfortowa w codziennym użytkowaniu.

Źródło: insider-gaming.com