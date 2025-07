Nowy handheld od Xboxa nie będzie tani. ASUS przypadkiem ujawnia ceny

ASUS i Xbox szykują się do premiery nowej konsoli przenośnej, ale najwyraźniej nie wszystko poszło zgodnie z planem. Do sieci trafiły ceny dwóch wariantów ROG Xbox Ally. I niestety są dość wysokie.

ROG Xbox Ally nie będzie tanim sprzętem

Zamieszanie zaczęło się od błędu na stronie sklepu ASUS Store by MacMan, gdzie przez moment można było zobaczyć oba warianty handhelda. ROG Xbox Ally w podstawowej wersji miałby kosztować 599 euro, natomiast ulepszony model Xbox Ally X aż 899 euro. Szybko usunięto te informacje, ale użytkownicy Reddita i dziennikarze zdążyli uchwycić zrzuty ekranu. Wszystko wskazuje na to, że ceny zostały ujawnione przypadkowo, najprawdopodobniej przez samego ASUS-a.

Co dostajemy za taką kasę? Otóż droższa wersja ma być wyposażona w chip Ryzen Z2 Extreme, aż 24 GB pamięci RAM, 1 TB dysku SSD oraz adaptacyjne triggery. Wersja podstawowa to 16 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. Oba modele będą również działały pod kontrolą systemu Windows 11 z autorską nakładką Xbox Full Screen Experience, która ułatwi dostęp do Game Passa, Steama i Battle.netu w jednym miejscu.

Microsoft obiecywał, że ROG Xbox Ally zaoferuje pełnoprawne doświadczenie grania na PC w formie przenośnej konsoli. Niestety jednak niepotwierdzone ceny mogą odstraszyć niejednego gracza. No bo nawet przy sporych możliwościach technicznych, kwota bliska 900 euro to już poziom niektórych gamingowych laptopów czy desktopów.

Wszystko wskazuje na to, że oficjalna prezentacja i potwierdzenie cen zbliżają się wielkimi krokami. Sprzęt ma zadebiutować jeszcze pod koniec 2025 roku. Do tego czasu pozostaje czekać. Możemy liczyć na to, że ASUS i Xbox zdołają przekonać graczy, że ten wydatek naprawdę się opłaci.

Źródło: 3djuegos