Rockstar rozdaje za darmo wszystkie DLC do L.A. Noire i Max Payne 3 na PC

Jeśli tęsknicie za L.A. Noire lub Max Payne 3, Rockstar ma dla Was bardzo miłą niespodziankę. W ramach aktualizacji, firma rozdaje wszystkie DLC do wspomnianych produkcji.

Fani twórców GTA nie mają ostatnio zbyt wielu powodów do radości. Gwiazdy Rocka milczą od dłuższego czasu i jedyne nowości od legendarnego studia, to aktualizacje GTA Online i Red Dead Online.

Co ciekawe, firma po cichu wprowadziła aktualizacje do Max Payne 3 i L.A. Noire. Nie zmieniają one praktycznie nic poza dodaniem wsparcia dla 32-bitowych systemów operacyjnych. Na osoby czytające opisy łatek czeka jednak bardzo miła niespodzianka.

Okazuje się, że Rockstar odblokował graczom wszystkie DLC, które trafiły do gier. Wystarczy, że zaktualizujemy rzeczone gry i dodatki powinny znaleźć się w naszych kopiach tytułów.

Łącznie gracze otrzymują aż 18 paczek z zawartością na PC za darmo. Poniżej znajdziecie pełną listę darmowej zawartości.

Lista darmowych DLC od Rockstar

Darmowe DLC do Max Payne 3:

Deathmatch Made in Heaven Pack

Painful Memories Pack

Hostage Negotiation Pack

Local Justice Pack

Silent Killer Loadout Pack

Cemetery Map

Special Edition Pack

Deadly Force Burst

Pill Bottle Item

Classic Max Payne Character

Darmowe DLC do L.A. Noire:

The Broderick Detective Suit

Sharpshooter Detective Suit

The Badge Pursuit Challenge & Button Man Suit

“The Naked City” Vice Case

„A Slip of the Tongue” Traffic Case

„Nicholson Electroplating” Arson Case

„Reefer Madness” Vice Case

“The Consul’s Car” Traffic Case

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.