Rocksmith powraca. To dobry start dla chcących nauczyć się gry na gitarze

Podczas pokazu Ubisoft Forward podczas tegorocznej edycji eventu E3 zaprezentowano nam Rocksmith+. Po wielu latach ta niezwykła muzyczna produkcja powraca w formie abonamentu. Do ćwiczenia swojej gry na gitarze nie będziecie potrzebować nawet przewodu!

Miłym zaskoczeniem tego dnia jest bez wątpienia Rocksmith+, czyli wielki powrót przez wiele lat nieodświeżanej produkcji. Dla niewtajemniczonych seria Rocksmith to cykl niezwykłych tytułów, które wykorzystują prawdziwe instrumenty strunowe, abyśmy ciągle poprawiali nasze muzyczne zdolności. Będziemy tutaj grali prawdziwe utwory. Od rocka i popu, przez hip-hop, po inne gatunki. W tej odsłonie będziemy mieli do wyboru odpowiednio aż 4 instrumenty – gitarę elektryczną, basową, klasyczną i akustyczną.

Zaraz, zaraz. Jak to klasyczną i akustyczną? Okazuje się, że nie będziemy musieli korzystać z żadnych przewodów, by podłączyć nasz instrument z grą. Do tego wystarczy nam jedynie smartfon z odpowiednią aplikacją. To właśnie jego mikrofon będzie wychwytywał nasze szarpnięcia strun, co wydaje się naprawdę innowacyjnym pomysłem.

Niestety, nie każdemu może spodobać się jedna rzecz w przypadku Rocksmith+. Okazuje się, że mamy tutaj do czynienia z grą w ramach płatnego abonamentu. Moim zdaniem jest to jednak jak najbardziej dobry pomysł, ponieważ wiele osób uważało tę serię za dobry start swojej przygody z gitarą. Zdarza się, że niektórzy porzucają kontynuację treningów z najróżniejszych powodów, np. po prostu nie jest to dla nich. Sam z resztą miałem nieudane 3 podejścia do 3 różnych instrumentów, więc jak najbardziej to rozumiem. Z resztą obecnie na rynku mamy wiele aplikacji, które funkcjonują w podobny sposób, co omawiana produkcja, więc moim zdaniem Rocksmith+ po prostu idzie z duchem czasu.

Zapytacie pewnie o premierę. Ta na szczęście odbędzie się już za niedługo. Najpierw tytuł pojawi się latem tego roku na PC, a już jesienią na konsolach. Ten ominie w zasadzie jedynie Nintendo Switch, debiutując na PC, Xbox Series X|S, PS4 i PS5.