Nowy polski RoboCop obiecuje wiele. I może mu się udać, zobaczcie tylko gameplay

Zupełnie nowa historia, szybsi przeciwnicy, broń mrożąca krew w żyłach (dosłownie) i… Alex Murphy jeszcze przed przemianą w RoboCopa. Tak, fani mają na co czekać.

NACON właśnie podzielił się dwuminutowym zwiastunem z rozgrywką RoboCop: Rogue City – Unfinished Business. To samodzielna kontynuacja ciepło przyjętej gry Teyon, która, jak poprzedniczka, działa na silniku Unreal Engine 5 z użyciem technologii Nanite i Lumen.

Gracze mogą spodziewać się świeżej fabuły, a wraz z nią szeregu nowości. Pojawi się nowa broń, jak choćby Cryo Cannon, a także szybcy przeciwnicy, np. androidy z katanami. Do tego dochodzą efektowne finishery, czyli brutalne zakończenia starć. Co ciekawe, po raz pierwszy w serii pokierujemy również Alexem Murphym przed jego przemianą w RoboCopa. Ale to nie wszystko! W osobnej misji przejmiemy też kontrolę nad ED-209. Tak, tym uzbrojonym po zęby wielkim robotem.

Mimo zmian, rozgrywka nadal opiera się na sprawdzonej mieszance strzelania i elementów detektywistycznych, z lekkim systemem rozwoju postaci. Twórcy obiecują sporo smaczków dla fanów filmu: pojawią się znane miejsca, bronie oraz oczywiście powracający Peter Weller jako głos RoboCopa. Krótko mówiąc: nowa gra nie tylko rozwija formułę, ale też pozostaje wierna klimatowi klasycznego cyborga-policjanta.

Na ten moment nie znamy jeszcze wymagań sprzętowych wersji PC, ale NACON zapowiada więcej informacji już niebawem. Czekamy więc z ciekawością i lekkim drżeniem trigg… tzn. palców.

Źródło: DSOGaming