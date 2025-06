RoboCop: Rogue City – Unfinished Business w pre-orderze taniej aż o 40 zł

Już za kilka tygodni RoboCop znów zaprowadzi porządek na ulicach Detroit, tym razem w dodatku Unfinished Business. To samodzielne rozszerzenie do hitowego Rogue City, ale jego cena potrafi mocno się różnić. Zwłaszcza gdy porównamy Steama z Instant Gaming. Na tej drugiej platformie pre-order gry kosztuje tylko 90,50 zł, czyli aż o ponad 40 zł mniej niż na oficjalnej stronie Valve. Jeśli więc masz ochotę znów wejść w buty robo-gliny, to teraz jest najlepszy moment, żeby to zrobić taniej.

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business najtaniej

W Unfinished Business przenosimy się do momentu po wydarzeniach z podstawki. RoboCop pokonał gangi, ale spokój był tylko chwilowy. Detroit znów stoi na krawędzi, a nowym zagrożeniem jest grupa najemników, która przejęła kontrolę nad ogromnym kompleksem OmniTower. Tam właśnie wkraczamy do akcji. Każde piętro tej wieży to nowa dawka zagrożeń: drony, wybuchowe boty, zaawansowane wieżyczki i elitarni wrogowie z jetpackami i katanami, przypominający bardziej cyborgi niż ludzi.

Rozgrywka zapowiada się intensywnie. Wraca kultowy Auto-9, ale dostajemy też nowe zabawki, jak działo Cryo. Powrócą filmowe finishery, brutalne egzekucje i widowiskowe starcia, które powinny zadowolić każdego fana futurystycznych shooterów. Nie zabraknie też bardziej osobistych akcentów. Twórcy obiecują misje fabularne z udziałem znajomych postaci i głębsze spojrzenie na postać Alexa Murphy’ego.

Jeśli więc planujesz zakup, Instant Gaming wydaje się aktualnie najlepszą opcją. Nie tylko oszczędzasz, ale też możesz już teraz przygotować się do premiery, która ma nastąpić w lipcu. Samodzielny dodatek nie wymaga posiadania podstawowej wersji gry, więc to dobra okazja, by wskoczyć do świata RoboCopa nawet jeśli nie grałeś wcześniej.

Źródło: Opracowanie własne