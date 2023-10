Roblox w końcu jest dostępny w PS Store i możemy go pobrać na swoją konsolę. Choć tytuł wylądował we wspomnianym sklepie w wersji na PlayStation 4, to dzięki wstecznej kompatybilności uruchomimy go również na PS5. Link do pobrania darmowej gry znajdziecie poniżej.

Tak w zasadzie, to Roblox nie jest typową grą. Podobnie jak Dreams, jest platformą do „robienia własnych światów”. Każdy może stworzyć tutaj własną historię i następnie udostępnić ją społeczności. Oczywiście kto nie chce być „twórcą”, może korzystać z gotowych gier innych członków społeczności. Choć tytuł został wydany lata temu na inne platformy i dzisiaj wydaje się wizualnie przedpotopowy, cieszy się niesamowicie gigantyczną popularnością.

Oczywiście gra posiada mikropłatności. Jeśli będziecie chcieli cos sobie dokupić w wirtualnym świecie, warto doładować portfel w PS Store kartami z promocji:

Według danych z lutego 2023, które podawał Business Insider, Roblox miał wtedy około 100 milionów użytkowników na miesiąc. Minecraft miał wówczas 112 mln odbiorców, a Fortnite 78 mln graczy. Zgodnie z nowymi danymi od Sony, obecnie przy Roblox bawi się ponad 65 mln osób dziennie! Jestem ciekaw, jak na wyniki gry wpłynie udostępnienie tego tytułu na konsolach PlayStation.

Roblox za darmo na PS5 i PS4. Gdzie pobrać?

Jak wspomniałem, gra jest dostępna za darmo w PS Store. Choć na karcie gry zobaczysz jedynie znaczek „PS4”, możesz pobrać plik i uruchomić tytuł bez problemu również na PlayStation 5:

Ciekawe, że tyle lat musieliśmy czekać na premierę gry na PlayStation. Tytuł jest dostępny na PC od 2006 roku, posiada również dawno temu wydane wersje mobilne, a na konsolach Xbox możemy w niego grać już od ponad 7 lat. No cóż… lepiej późno niż wcale. Pobierzesz grę?