Roadcraft taniej – czy warto?

Roadcraft to gra, która wciąga od pierwszego zakrętu. To nie tylko jazda – to budowanie, planowanie i eksperymentowanie z drogami, które sam projektujesz. Masz do dyspozycji zestaw narzędzi, ograniczony budżet i maszynę, która czeka, aż wytyczysz jej trasę. Czy zbudujesz skocznię marzeń, czy most, który zawali się pod własnym ciężarem? Tutaj każda decyzja ma konsekwencje – i to często bardzo widowiskowe. Bo w Roadcraft nie chodzi tylko o to, żeby dojechać, ale żeby zrobić to z pomysłem (i najlepiej w powietrzu).

Gra oferuje pełnoprawny tryb kampanii z coraz trudniejszymi wyzwaniami oraz edytor, dzięki któremu możesz tworzyć własne trasy i dzielić się nimi z innymi graczami. Styl graficzny jest przyjazny, lekko kreskówkowy, ale nie infantylny – idealnie pasuje do mieszanki kreatywnej inżynierii i nieprzewidywalnych efektów fizyki. Gra to idealna propozycja dla tych, którzy lubią budować, testować, śmiać się z porażek i świętować każde udane lądowanie.

Grę kupicie pod poniższym linkiem:

Tytuł aktywujecie na platformie Steam.

Źródło: Instant Gaming