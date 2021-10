Dwie najnowsze odsłony Tomb Raider zadziałają od teraz dużo lepiej na PC

Twórcy nowszych części Tomb Raider opublikowali nowe aktualizacje do dwóch odsłon serii. Rise i Shadow zadziałają znacznie lepiej na komputerach.

To za sprawą sporych zmian, które wprowadzono w obu grach. Tą najważniejszą z nich jest fakt usunięcia zabezpieczeń antypirackich Denuvo. Słyną one z obniżania płynności działania gier i ostatnio dały się we znaki chociażby graczom Resident Evil Village. Różnica liczby klatek na sekundę między wersjami bez i z Denuvo może być naprawdę ogromna i zobaczymy, jak sprawa będzie wyglądać w przypadku przygód Lary Croft. Niedługo w sieci powinny pojawić się pierwsze testy od graczy.

To jednak nie jedyne zmiany w Rise i Shadow of the Tomb Raider. W Shadow wprowadzono obsługę słynnej technologii NVIDIA DLSS, a w Rise została ona ulepszona do najnowszej wersji. Jeśli macie więc karty firmy NVIDIA, możecie uruchomić gry w nieco wyższej płynności.

Dodatkowo wprowadzono pomniejsze usprawnienia w stabilności działania obu gier i ich optymalizacji. Pojawiło się też wsparcia dla usług sieciowych Epic Games.

Obie aktualizacje są już dostępne do pobrania. Jeśli akurat gracie w którąś z wymienionych produkcji i chcecie pograć płynniej, zdecydowanie warto zainstalować najnowsze łatki.