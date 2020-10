Reżyserem Creed III zostanie najpewniej odtwórca głównej roli!

Michael B. Jordan będzie odpowiadał za pracę nad filmem Creed III.

Portal Deadline poinformował, że chociaż Amerykanin nie ma doświadczenia w pracy reżysera, to chętnie podejmie się wyzwania i stanie za kamerą. W przeszłości Michael B. Jordan zajmował się występowaniem w reklamach artykułów sportowych i promowaniem zabawek edukacyjnych. W 2008 roku wystąpił zaś w teledysku Did You Wrong, a siedem lat później zaliczył występ w filmie Fantastyczna Czwórka.

W trzeciej odsłonie produkcji, za scenariusz ma odpowiadać Zach Baylin, który pracował m.in. przy filmach Jack Goes Boating i Side Effects.

Creed to dramat, opowiadający o synu Apollo Creeda, znanego doskonale z czwartej części Rocky’ego. Postanawia pójść w ślady taty i tak jak on zostać sportowcem. W tym celu kieruje swoje kroki do przyjaciela i rywala swojego ojca Rocky’ego Balboa. W drugiej zaś części zawodnik staje w szranki z Viktorem, dzieckiem radzieckiego Ivana Drago.

Pytanie czy Michael’owi bycie reżyserem wejdzie w krew, tak jak miało to miejsce w przypadku aktorstwa. Jak sądzicie?

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.