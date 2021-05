Trudne Returnal ukończone w kilka minut. Speedrunner chwali się nagraniem

W sieci pojawiło się nagranie ze speedrunu Returnal. Graczowi udało się ukończyć tytuł Housemarque w zaledwie kilka minut.

Produkcja Housemarque miała premierę pod koniec kwietnia i ostatecznie okazała się być bardzo dobrą grą. Returnal jest też przy okazji piekielnie wymagające i zdecydowanie wymaga sporo cierpliwości.

Nie ma jednak takiego tytułu, którego prędzej czy później nie pokonaliby gracze. I ta gra w końcu znalazła swojego pogromcę, który poznał ją od deski do deski i efektownie rozpracował. Speedrunner Mental Toast pokonał ostatniego bossa w dokładnie 4 minuty i 58 sekund. Biorąc pod uwagę wysoki poziom trudności, nie należało to do łatwych zadań.

Gracz w trakcie podejścia wykorzystał kilka sztuczek i oczywiście nie grał na „czystym” stanie zapisu. Odpowiednio ulepszona postać radziła sobie z przeciwnikami bez większego problemu. Co więcej, speedrunner używał specjalnego błędu do przyspieszenia Selene i ekspresowo szybko pokonywał kolejne lokacje.

Nie zdziwię się jednak, jeśli rekord Mental Toast zostanie pobity już w ciągu najbliższych tygodni. Speedrunning cieszy się ostatnio ogromną popularnością i zapewne prędzej czy później znajdzie się ktoś, kto osiągnie jeszcze lepszy wynik.

Do tego czasu możecie zapoznać się z udanym podejściem wspomnianego wyżej gracza. Jego film znajdziecie poniżej.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.