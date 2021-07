Darmowa gra dla posiadaczy RE Village opóźniona. Twórcy mają prośbę do graczy

Capcom poinformował o opóźnieniu RE Re:Verse, które za darmo ma otrzymać każdy właściciel Resident Evil Village. To samodzielny dodatek, gdzie garstka graczy będzie ze sobą rywalizować o najlepszy wynik, zabijając mutanty.

Ostatnio dochodzę powoli do wniosku, że przy większości premier powinno się brać poprawkę na ewentualne opóźnienia. Mógłbym rzucić wieloma przykładami, ale wystarczy przytoczyć np. GhostWire: Tokyo sprzed kilku dni. Dziś Capcom poinformował, że ten sam los spotkał ich obecnie tworzoną strzelankę multiplayer w uniwersum Resident Evil.

Możliwe, że do tego przesunięcia w grafiku przyczyniły się opinie testerów gry, którzy nie byli zadowoleni z obecnego stanu rozgrywki. Cóż, ja zawsze wyznaję opinię, że lepiej poczekać na dopracowany produkt, niż dostać coś niedopracowanego za wcześnie. Warto nadmienić, że twórcy mają też pewną prośbę do osób, które już zakupiły Resident Evil Village:

Graczom, którzy zakupili fizyczną wersję Resident Evil Village, radzimy zachować dołączony kod do pobrania Resident Evil Re:Verse lub dodać go do swojego konta już teraz, aby być gotowym do gry w momencie premiery w przyszłym roku.

– informuje Capcom w swoim Tweecie