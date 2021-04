Resident Evil Village – poznajcie najsprytniejszych przeciwników z gry

Poznaliśmy nowe szczegóły odnośnie najsprytniejszych przeciwników z Resident Evil Village. Wilkołaki mają być naprawdę inteligentnymi i groźnymi przeciwnikami.

Najnowszy Resident Evil budzi sporo emocji i stale zaskakuje. Niedługo pogramy w nową wersję demo, a dodatkowo Capcom coraz chętniej pokazuje nam nową zawartość, którą ujrzymy w produkcji.

O ile bardziej otwarty świat i rozwinięcie mechanik z RE7 to świetna opcja, to rzeczony świat trzeba jeszcze czymś wypełnić. W siódemce miałem problem z małą różnorodnością i nudnym projektem adwersarzy i wygląda na to, że Village podejdzie do sprawy z nieco innej strony.

Resident Evil Village zaprezentuje grono niebezpiecznych stworów

W magazynie Game Informer pojawiła się garść świeżych informacji o nowym Residencie. Jedną z najciekawszych nowinek jest wzmianka o wilkołakach, które spotkamy w trakcie przemierzania świata gry. To rzekomo najsprytniejsi przeciwnicy, jakich gościła seria Resident Evil. Nie musimy się martwić, że na naszej drodze znów staną głupie i nudne stwory ulepione ze szlamu.

Wilkołaki potrafią się kamuflować i zachowują się inaczej zależnie od tego, czy są w grupie, czy solo. Co więcej, czasami będziemy zmuszeni się przed nimi schować. Wówczas skuteczne będzie zabarykadowanie się w jednej z pobliskich chatek, aby uniknąć bezpośredniej konfrontacji.

Chowanie się przed przeciwnikami to oczywiście tylko jedna z opcji. Capcom postawił na większą wertykalność lokacji, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaatakować grupę stworów z balkonu czy piętra.

Jeśli jednak trafimy na wyjątkowo potężnego wroga, wówczas nasza standardowa broń może nie dać mu rady. Właśnie dlatego do gry trafi system ulepszeń broni i wyposażenia Ethana.

Nasz bohater może polować na zwierzęta jak konie, świnki i kury, co pozwoli mu wytworzyć wzmocnienia i specjalne przedmioty. To survival horror pełną gębą. Przetrwanie w nieprzyjaznej mieścinie nie ograniczy się więc tylko do wytwarzania dziesiątek apteczek.

Hype na Village rośnie bez przerwy

Im dłużej Capcom opowiada o swojej grze, tym więcej różnic względem poprzedników maluje nam się na horyzoncie. Village zapowiada się na Residenta, na którego fani serii czekali od bardzo dawna. Czuć tu klimat pierwszych odsłon i czwórki, ale też ogromny powiew świeżości.

Jakby tego było mało, Village to rzekomo tylko część całej trylogii. Oznaczałoby to, że Capcom powoli szykuje kolejną odsłonę i ma w zanadrzu asa na kolejne lata. Póki co jednak musimy poczekać do 7 maja, kiedy to przekonamy się na własnej skórze, czy Resident Evil Village faktycznie jest tak dobre, jak można wyczuć po zapowiedziach. Mam nadzieję, że się nie zawiedziemy.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.