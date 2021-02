Nowe informacje o Resident Evil Village. To rzekomo „najlepszy survival horror w historii”

Capcom podzielił się świeżutkimi informacjami na temat Resident Evil Village. Rozgrywka przeszła ewolucję, a sam tytuł ma być przerażający.

Na najnowsze Resident Evil czekam z wypiekami na twarzy od paru ładnych miesięcy. To gra, która może całkowicie odmienić kultową serię, na co zresztą bardzo liczę.

Moich oczekiwań nie osłabiło też podobno niezbyt efektowne demo, które dość oszczędnie dawkuje akcję i grozę. Niemniej to wciąż tytuł, który bacznie obserwuję i oczekuję na premierę.

W sieci pojawiły się świeże informacje o grze. Są one bardzo, ale to bardzo obiecujące.

Resident Evil Village ma nie zawieść fanów uniwersum

Nowe zapowiedzi sugerują, że Village coraz bardziej odcina się od starszych części serii. Jednych to cieszy, innych niepokoi, ja jestem nastawiony do tego dość pozytywnie.

Najwięksi fani cyklu martwią się, że gra wybiega za bardzo do przodu i zaprzepaszcza cały potencjał świata kreowanego na przestrzeni wielu lat. Producent gry – Peter Fabiano – postanowił uspokoić graczy.

Nie chcemy zaspojlerować za dużo historii, ale mogę powiedzieć, że wszystkie potwory pasują do kontekstu świata Resident Evil. Możemy Was zapewnić, że Village bierze pod uwagę cały świat i historię cyklu. – skomentował Peter Fabiano dla Official PlayStation Magazine

Nowe Resident Evil to oczywiście spora dawka nowości, ale najwyraźniej nie będą one bolesne dla miłośników klasycznych iteracji serii. To bardzo dobry i zdrowy kompromis, który cieszy. Pytanie tylko, czy Capcom nie namiesza za bardzo w historii świata przedstawionego i nie uraczy nas dziwacznymi zawiłościami rodem z nowej trylogii Gwiezdnych Wojen.

Rozgrywka w Resident Evil Village doczekała się wielu usprawnień

Historia to jedno, ale trzonem serii od zawsze był gameplay. Ten ma oczywiście przypominać formułą to, co znamy z RE7, ale z wieloma nowościami.

Hojnie pokazywany w zapowiedziach zamek ma być bardzo skomplikowaną lokacją. Znajdziemy w nim całą masę ukrytych przejść, sekretów i ciekawostek. Powrócą też znajdźki, które tym razem przybiorą formę totemów z wizerunkiem kozła.

Jedną z większych bolączek RE7 była mała różnorodność przeciwników. Capcom zapowiada, że tym razem sytuacja będzie wyglądała zgoła inaczej. Na naszej drodze ma stanąć wiele nowych poczwar, które będą wymagać różnych strategii w przypadku starcia. Co ciekawe, nie wszystkie z nich będzie dało się pokonać.

Produkcja ma czerpać wiele inspiracji z Resident Evil 4, które przez wiele osób jest do dziś uznawane za najlepszą odsłonę cyklu. Jest to więc bardzo pozytywna wiadomość.

Potwierdzono też wsparcia dla specjalnych funkcji PS5 i DualSense, w tym obsługę dźwięku 3D i technologii haptycznej oraz adaptacyjnych triggerów. Mają one mieć spory wpływ na odczucia płynące z rozgrywki, co z pewnością ucieszy posiadaczy nowej konsoli Sony.

Producent gry pokusił się przy okazji o bardzo śmiałe stwierdzenie. Według niego, Resident Evil Village to najlepszy survival horror, jaki do tej pory wyprodukowano. Odważne słowa, które zweryfikują gracze po premierze tytułu.

Obietnice są spore, nadzieje również i nie pozostaje nam nic innego jak tylko czekać cierpliwie na premierę. Village trafi w ręce graczy już 7 maja, a do tego czasu Capcom zapewne uraczy nas jeszcze paroma ciekawostkami na temat produkcji.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.