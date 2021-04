Resident Evil Village jest bardzo brutalne. ESRB opisuje szczegóły

Resident Evil Village zdecydowanie nie będzie grą dla osób o słabych nerwach. Klasyfikacja wiekowa ESRB potwierdza, że tytuł będzie bardzo brutalny.

Chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, że nowe RE nie będzie grą dla młodszych graczy. Poza tym, że Village z pewnością nieźle nas nastraszy, będzie też bardzo brutalne.

ESRB opublikowało klasyfikację wiekową tytułu od Capcom. Jeśli martwiliście się, że Japończycy ugrzecznią swój tytuł względem RE7, zdecydowanie możecie przestać. Co więcej, wygląda na to, że Resident Evil Village jest brutalniejsze od swoich poprzedników. To nie będzie produkcja dla graczy o słabszych nerwach.

Uwaga: poniższy fragment zawiera delikatne spoilery.

Niektóre ataki kończą się dekapitacją i/lub rozczłonkowaniem wrogów, czemu często towarzyszą duże rozpryski krwi; niektóre obszary przedstawiają duże plamy krwi i wnętrzności w otoczeniu. Cutscenki mogą przedstawiać dodatkowe akty intensywnej przemocy i gore: serce postaci wyrwane z klatki piersiowej; osoba przecięta przez ramię maczetą; postać przebita przez klatkę piersiową gigantyczną bronią; osoba wielokrotnie postrzelona. – czytamy na stronie ESRB

O ile fani Residentów mieli wcześniej do czynienia z dekapitacjami i wnętrznościami na podłodze, tak opis bardziej intensywnych scen gore zwiastuje, że tym razem będzie naprawdę mocno. Dodatkowo klasyfikacja ESRB nie zawsze wspomina o wszystkich brutalnych scenach. Niewykluczone, że Village obrzydzi nas jeszcze mocniej.

Premierę gry ustalono na 7 maja.

