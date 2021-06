Resident Evil Village nareszcie po polsku! Zakończono prace nad fanowskim tłumaczeniem

Tłumaczom z grajpopolsku.pl udało się przetłumaczyć Resident Evil Village na język polski. Po około 4 tygodniach prac, rodzima lokalizacja jest gotowa do pobrania za darmo dla każdego.

Około miesiąc temu informowaliśmy na temat powstawania fanowskiego tłumaczenia Resident Evil Village. Niestety, Capcom w przypadku tej części nie dodał do swojej produkcji obsługi języka polskiego. Na szczęście garstka fanów postanowiła temu zaradzić. Po upływie prawie około miesiącajuż teraz każdy może zagrać w „ósemkę” z napisami w naszym ojczystym języku. Jak możemy przeczytać na grajpopolsku.pl:

Z dniem dzisiejszym zakończyliśmy prace nad spolszczeniem. Wiemy, że zainteresowanie grą jest duże, dlatego poświęcaliśmy na to cały swój czas wolny, dzięki czemu udało nam się tego dokonać w niecałe 4 tygodnie. Jedyne co nie zostało przetłumaczone to teksty w teksturach (wliczają się w nie nazwy z ekranów wczytywania i jeden końcowy tekst) oraz DLC Tragedy of Ethan Winters – Concept Art i Baker Incident Report. DLC na pewno w swoim czasie przetłumaczymy, ale na razie mamy dość i nie dajemy już rady, potrzebujemy porządnej przerwy, a nie chcemy przez DLC (którego prawie nikt nie kupił) opóźniać premiery spolszczenia. Jeśli w przyszłości wyjdą do gry jakieś fabularne DLC, oczywiście natychmiast zajmiemy się ich tłumaczeniem.

– poinformował Viuys w wątku grajpopolsku.pl o tłumaczeniu Resident Evil Village