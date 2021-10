Sprawdźcie za darmo świetne połączenie Resident Evil Village i Castlevanii

Co by wyszło z połączenia Resident Evil Village wraz z Castlevanią? Tak się składa, że ktoś już to zrobił, udostępnił za darmo i nawet zaprezentował na krótkim filmiku. To niesamowite dzieło zostało stworzone w zaledwie 2 miesiące.

Autorem Residentvanii jest OcO, który w swoim portfolio na itch.io ma już niejedną produkcję. Niedawno podjął się kolejnego zadania, którym było przeniesienie świata ósmej Rezydencji Zła do growych realiów kultowego już cyklu z o mordowaniu wampirów. Rzućcie okiem na poniższy materiał:

Pierwszą rzeczą, o której pomyślałem, grając w „Resident Evil: Village”, było to, jak bardzo przypomina mi „Castlevanię”, więc pomyślałem, że zrobię mash-up tych dwóch gier. Wybrałem pierwszy poziom z oryginalnej „Castlevanii” na NES-a, zmieszany z sekcją Castle Dimitrescu z „RE: Village”. – pisze OcO w opisie pod swoim filmem

Residentvania jest w pełni darmowa i możecie ją znaleźć pod tym linkiem. Po przejściu na wymienioną stronę znajdziecie również krótką instrukcję sterowania. Zjeżdżając nieco niżej, natraficie na sekcję komentarzy, gdzie sporo użytkowników zdążyło podzielić się już swoimi pozytywnymi opiniami. Co jak co, ale klimat Resident Evil Village w takiej formie sprawdza się doskonale.

Jeśli macie trochę wolnego czasu, gorąco polecam sprawdzić poziom przygotowany przez tego utalentowanego hobbistę. Ten nie jest za długi, ale na pewno nie można w tym przypadku mówić o straconym czasie.

Być może przegapiliście inny, fanowski projekt powiązany z ostatnim horrorem Capcomu. W tym artykule znajdziecie piękną dioramę przedstawiającą Lady Dimitrescu… podczas kąpieli w krwi. Mimo odwzorowanej scenki, całość prezentuje się niesamowicie.