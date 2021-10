Remake Resident Evil 4 mógłby tak wyglądać. Legendarna lokacja stworzona w Far Cry 5

Jeden z fanów zarówno Resident Evil 4, jak i Far Cry 5 postanowił podzielić się swoim najnowszym dziełem. Przeniósł on na silnik gry od Ubisoftu jedną z najbardziej znanych lokacji z RE4.

Choć na razie to niewiele, fani mogą spojrzeć na RE4 przez pryzmat współczesnego silnika.

Resident Evil 4 w Far Cry 5 po raz kolejny

Fani cyklu gier od Capcomu nie mogą zapewne doczekać się oficjalnych wieści w sprawie domniemanego remaku „czwórki”. Co bardziej utalentowani gracze postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce i przedstawić propozycję, jak RE4 mógłby wyglądać na współczesnym silniku.

Far Cry 5 umożliwia to za sprawą wbudowanego w grę edytora poziomów. Sama gra jest bardzo ładna, a narzędzie jest na tyle dopracowane, że można zadbać o każdy szczegół. Użytkownik Reddita o nicku mojoswoptops2020 pochwalił się w specjalnym wątku swoim najnowszym dziełem – kanionem z RE4 przeniesionym do właśnie FC5.

Źródło: Reddit

Mapa z kanionem jest jedną z najbardziej znanych lokacji z gry. Oczywiście nie licząc cmentarza i samej wioski, która jest istną wizytówką produkcji. Oglądając zdjęcia, aż ciężko nie wyobrazić sobie, jak fantastycznie grałoby się w legendarną pozycję Capcomu dopasowaną do dzisiejszych standardów. Być może kiedyś to w końcu nastąpi, ale mamy nadzieję, że Capcom nie ocenzuruje za bardzo gry.

Internauta wyjaśnił, że spędził nad swoim dziełem około sześciu godzin. To i tak mało, biorąc pod uwagę wszelkie uwzględnione szczegóły i detale. Wcześniej ten sam gracz pokazał m.in. proces tworzenia wspomnianej wcześniej wioski z RE4 w FC5.