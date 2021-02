Remastery The Legend of Zelda w drodze? Nintendo rejestruje znak towarowy

Nintendo zarejestrował znak towarowy, który sugeruje powstanie remasterów The Legend of Zelda. Firma wkrótce będzie świętować urodziny serii.

Zremasterowane gry zalewają teraz rynek i część z nich to zrobione na szybko twory na kształt aktualizacji. Na poletku odświeżeń warto wspomnieć o Nintendo, które traktuje swoje starsze produkcje ekskluzywne z należytym szacunkiem i dodaje do nich sporo nowości w przypadku remastera.

Niedawno doczekaliśmy się zapowiedzi odnowionego Super Mario 3D World, które ukaże się wraz z zupełnie nowym dodatkiem, a Big N najwyraźniej nie zamierza poprzestać na remasterach przygód wąsatego hydraulika.

Gracze dotarli do znaku towarowego „Phantom Hourglass” (nazwa jednej z odsłon Legend of Zelda) zarejestrowanego przez Nintendo. Firma będzie wkrótce świętować 35 urodziny serii i wiele wskazuje na to, że przy okazji ujrzymy remastery kilku jej odsłon.

W sierpniu zeszłego roku Nintendo zarejestrowało znak towarowy Ocarina of Time, czyli również jednej z odsłon Legend of Zelda. Już wtedy pojawiły się pogłoski o ewentualnym zremasterowaniu starszych odsłon kultowego cyklu.

Pozostaje nam tylko czekać na kolejne wskazówki i ogłoszenia od Nintendo. Urodziny serii przypadają na 21 lutego i jeśli jakieś zapowiedzi mają wkrótce się pojawić, to najpewniej właśnie tego dnia.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.