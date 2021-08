Remake Dead Space może zadebiutować szybciej, niż sugerowało EA

Możliwe, że remake Dead Space nie zadebiutuje bardzo późno. Znany i wiarygodny informator twierdzi, że przyszłoroczna premiera nie jest nierealna.

Electronic Arts wskazało ostatnio, że odświeżony Dead Space jest w dość wczesnej fazie rozwoju. Przedstawiciel wydawcy powiedział wprost, że do premiery zostało jeszcze trochę czasu i na razie nie chce mówić za dużo na temat tej produkcji. Mogło to sugerować, że od debiutu remake’u dzieli nas jeszcze parę lat.

Głos w sprawie zabrał znany dziennikarz i informator, Jeff Grubb. Według jego informacji opublikowanych na łamach Games Beat, remake Dead Space może ukazać się nawet pod koniec przyszłego roku. Zgodnie z jego źródłem wiedzy, jesień 2022 roku to docelowy termin premiery.

Grubb zaznacza jednak, że wiele rzeczy może się zmienić. Wszystko zależy od tego, jak będzie przebiegał proces produkcji gry. Dodatkowo miejmy na uwadze, że EA nadal nie wskazało nawet przybliżonego okresu premierowego gry.

Dziennikarz twierdzi również, że Electronic Arts planuje pokazać coś związanego z grą jeszcze przed końcem roku. Może to być kolejny teaser, ale też pełnoprawny zwiastun zaprezentowany na – na przykład – tegorocznym The Game Awards.

Jeff Grubb to wiarygodne źródło przecieków związanych z Electronic Arts. Ujawnił między innymi remastery trylogii Mass Effect i Need For Speed Hot Pursuit na długo przed ich ogłoszeniem. Powyższe wieści traktujmy jednak mimo wszystko z przymrużeniem oka. To nadal nieoficjalne informacje.