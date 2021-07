Pamiętacie wtopę z DS3? Remake Dead Space nie popełni błędów poprzednika

Remake Dead Space nie będzie posiadać żadnych mikropłatności. Twórcy skupią się na fabule i poprawieniu historii pokazanej w oryginale.

Wczorajsza zapowiedź odbudowanego od podstaw Dead Space była bardzo miłym zaskoczeniem. EA nie bawi się w kolejny remaster i odświeża klasyka „na całego”. Oczywiście z uwagi na aktualnie panujące w branży trendy, graczy zaniepokoiło kila potencjalnych problemów. Jednymi z nich są ewentualne mikropłatności i niepotrzebne zmiany w historii.

Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, nie musimy się martwić. Remake Dead Space nie zmusi nas do płacenia za wewnątrzgrowe przedmioty. EA Motive nie chce zaliczyć wtopy rodem z Dead Space 3.

Patrzymy na to, co można wziąć i ponownie wprowadzić do pierwszej gry (Dead Space – red. ) z przyszłościowego punktu widzenia. Uczymy się też na błędach, takich jak mikrotransakcje, których na przykład nie będzie w naszej grze.

Podobnie sprawa wygląda w przypadku historii. Twórcy zamierzają w pełni skupić się na fabule oryginału i traktują ją bardzo poważnie. Oczywiście doczeka się ona zmian, ale mają one sprawić, że całe uniwersum będzie lepiej się ze sobą kleić.

Dla nas fundamentem jest historia z Dead Space 1. Więc domyślnie, to jest to, co jest kanonem. Ale są też rzeczy, które chcemy usprawnić w tej historii.

Niekoniecznie dlatego, że te rzeczy nie działały w oryginale. Bardziej dlatego, że to, co nastąpiło później (w pozostałych odsłonach serii – red. ), było dla nas interesujące i pomyśleliśmy sobie: „O rany, to ciekawe, czy moglibyśmy się do tego odnieść, czy moglibyśmy to połączyć?”.

-powiedział Creative Director gry, Roman Campos-Oriola w tej samej rozmowie