Recenzje Spider-Man: Miles Morales – możliwe, że wiemy kiedy się ukażą

Recenzje Spider-Man: Miles Morales ukażą się już lada chwila. Estońscy recenzenci zdradzili, kiedy zejdzie embargo na oceny gry Insomniac.

Miles Morales to jeden z tytułów startowych na PlayStation 5. Gracze mają wobec tego tytułu całkiem wysokie oczekiwania i nic dziwnego, że twórcy co rusza zasypują nas nowymi informacjami. Decydującym świadectwem jakości gry będą jednak jej recenzje. Wiemy, że pierwsze redakcje mają już dostęp do gry i ją testują.

W estońskim podcaście pojawiła się wzmianka o tym, kiedy ujrzymy recenzje Spider-Man: Miles Morales. Według prowadzących, embargo na oceny schodzi 6 listopada. Warto jednak wspomnieć, że nie jest to pewna data. Część redakcji wciąż czeka na informacje od wydawcy i powyższe informacje należy traktować jako dość wiarygodną, ale jednak plotkę.

Pewne jest jednak, że recenzje pojawią się w pierwszej połowie listopada, jeszcze przed premierą PS5. Oto omawiany fragment podcastu:

Szósty to dzień, kiedy będziemy mogli opowiedzieć coś więcej o grze, na przykład przeczytacie wtedy naszą recenzję Miles Morales, a myślę że 11-sty to ostateczna data (embargo – przyp. red.) ale mogę się mylić, nie pamiętam dokładnie. Ale tak, dowiecie się więcej w pierwszej połowie listopada.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales pojawi się na PlayStation 4 i PS5 w naszym kraju kolejno 12 i 19 listopada.

