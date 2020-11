Recenzje Godfall już w sieci. Rozczarowujący średniak

Pierwsi recenzenci dzielą się swoimi ocenami gry Godfall. Niestety, nowy tytuł Counterplay Games nie wybija się ponad miano średniej produkcji.

O nowej grze Counterplay było dość głośno. To pierwszy ujawniony tytuł „ekskluzywny” na PlayStation 5, który choć nie wzbudzał przesadnie dużej ekscytacji, to mógł się podobać.

W sieci pojawiły się pierwsze, nieco rozczarowujące oceny Godfall:

GodIsaGeek – 8.5/10

ShackNews – 7/10

GamesRadar – 3.5/5

DigitalTrends – 2.5/5

TheGamer 2.5/5

EGM – 2/5

Recenzenci mocno krytykują powtarzalność rozgrywki. Dodatkowo grze obrywa się za małą ilość treści (kampania trwa 8-10 godzin) i bardzo słabą historię. Do tego dochodzi spora liczba błędów. Z drugiej strony zabawę nieco ratuje piękna oprawa graficzna i model walki, który podobno jest całkiem satysfakcjonujący.

Wychodzi więc na to, że Godfall to typowy średniak, który może bawić, ale niczym nie zaskakuje, a dodatkowo wypada momentami wręcz słabo. Szkoda, ale było to do przewidzenia.

Counterplay Games to dość małe studio, które wydało poza Godfall tylko jedną, znośnie przyjętą produkcję – Duelyst. Warto jednak wspomnieć, że część zespołu Counterplay pracowała nad takimi hitami jak Battlefield V, Horizon Zero Dawn czy Destiny 2. Najwyraźniej doświadczenia te nie wystarczyły, aby stworzyć ponadprzeciętną grę.

Szkoda, ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Godfall zapewne rozwinie się dopiero po premierze, podobnie jak inne gry z gatunku looter-shooter i slasher.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.