Microsoft recenzuje The Last of Us 2. Ta opinia nigdy nie miała ujrzeć światła dziennego

Dużo się ostatnio pisze o sporze pomiędzy Apple i Epic Games, a wszystko przez dokumentację z rozprawy sądowej, która przedostała się do sieci. W niej znajduje się m.in. recenzja The Last of Us 2 spod pióra Microsoftu.

Takie wewnętrzne opinie na temat produktów konkurencji to nic zaskakującego, jednak nie są one ujawniane graczom. Inaczej stało się w przypadku drugiego The Last of Us, które zostało zrecenzowane przez pracowników oddziału Xbox. Co napisali?

Recenzja The Last of Us 2 w oczach zielonej ekipy

Zacznijmy od tego, co zdecydowanie nie spodobało się pracownikom Microsoftu w grze od Naughty Dog. Narzekania pojawiły się odnośnie systemu walki.

Wydaje się, że Naughty Dog nie radzi sobie zbyt dobrze z walką [z udziałem broni palnej] w swoich grach i [The Last of Us 2] nie jest wyjątkiem. Na szczęście dla nich, wpisuje się to w motyw przewodni gry i skłania gracza do korzystania z systemu skradania i ukrywania się.

Zielonym nie podoba się system zmiany broni w drugiej części The Last of Us. Jak pamiętacie, w TLoU 2 mamy ograniczone miejsce na broń w naszym podręcznym ekwipunku i czasem jesteśmy zmuszeni do przepakowania sprzętu z plecaka. To trochę zajmuje.

Nie jest jednak tak, że pracownicy oddziału Xbox nie docenili w ogólnym rozrachunku The Last of Us 2. Stwierdzili, że nie każdy deweloper ma wystarczająco utalentowany zespół, aby stworzyć taką grę. Padło też stwierdzenie, że TLoU 2 pokazuje wysoki poziom, do którego Microsoft powinien dążyć w grach nowej generacji.

Pracownicy Microsoftu bardzo pozytywnie wypowiadali się również o wrażeniach, jakie wywarło na nich The Last of Us 2. Po skończeniu gry nie mogli zapomnieć o bohaterach i opowiedzianej historii.

Podkreślono też, że mimo iż TLoU 2 zbyt bardzo przypomina czasami symulator chodzenia, to nawet tutaj nie nudzi. Odnośnie dialogów, oprawy graficznej oraz voice actingu gra od Naughty Dog jest natomiast wzorem do naśladowania.

A jak Wy recenzujecie TLoU 2?

Zastanawiam się, jak Wam przypadła do gustu druga część The Last of US. Czy podzielacie krytykę oraz pochwały Microsoftu? Naszą recenzję gry możecie przeczytać w tym miejscu.

Darek Madejski Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90. Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90.