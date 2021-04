Uczta dla oczu. Sprawdźcie 16 minut rozgrywki z Ratchet & Clank: Rift Apart

Ratchet & Clank: Rift Apart zostało zaprezentowane na dłuższym materiale z rozgrywki. Insomniac Games zadbali o prawdziwie next-genową oprawę.

W nocy, z 29 na 30 kwietnia, odbyła się konferencja State of Play. Jej głównym elementem był pokaz Ratchet & Clank: Rift Apart, które otrzymało nowy zapis gameplay’u. Fani awanturniczego Lombaksa mogą zapoznać się z aż 16 minutami rozgrywki.

Na nudę nie możemy narzekać. Materiał jest wypełniony akcją i już na starcie widzimy bardzo efetkowną cutscenkę. Dalej przechodzimy już do tego, co gracze lubią najbardziej, czyli do samego gameplay’u.

Nie mogło w nim zabraknąć podróży między wymiarami, którymi przecież szczyci się nowe R&C. Przejścia do innych światów są płynne i zdecydowanie mogą robić wrażenie. Podobnie jest z grafiką, która pokazuje moc nowej generacji konsol.

Naturalnie w trakcie materiału zobaczymy też fragment rozgrywki z Rivet w roli głównej. Nowa bohaterka w serii dość szybko zaskarbiła sobie sympatię graczy i Insomniac dali nam możliwość zapoznania się z fragmentem jej historii.

Jeśli jesteście z serią od dawna, koniecznie zapoznajcie się z prezentacją gry. Twórcy pokusili się o kilka istotnych zmian i nowości względem poprzednika, a w ich skład wchodzi między innymi większa otwartość lokacji i dodanie paru broni. Zdecydowanie jest na co czekać.

Pokaz rozgrywki znajdziecie poniżej.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.