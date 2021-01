Rainbow Six Quarantine – Ubisoft ujawnił datę premiery gry

Na stronie Ubisoftu pojawiła się data premiery Rainbow Six Quarantine. Nowa strzelanka od francuskich deweloperów zadebiutuje już niedługo.

Seria Rainbow Six kojarzy się najczęściej z kooperacyjnymi, taktycznymi i efektownymi strzelankami. Zapowiedź Quarantine była dość nietypowym wydarzeniem, wszak seria nie miała wcześniej styczności z paranormalnymi realiami.

Niedawno Ubisoft zapowiedział, że gra nie zadebiutuje w terminie. Wygląda jednak na to, że studio zmieniło plany. Na karcie produktu Rainbow Six Quarantine pojawiła się data premiery.

Zgodnie z oficjalną wiadomością na stronie producenta, Kwarantanna ma trafić w ręce graczy 21 marca tego roku. To nieco szybciej, niż pierwotnie zakładano.

Zrzut ekranu z oficjalnej strony gry

Oczywiście istnieje cień szansy na to, że jest to po prostu błąd na stronie. Być może ktoś przypadkiem zaktualizował kartę produktu o nieaktualną datę premiery i w efekcie pojawiła się ona na stronie. Jeśli data okaże się być nieprawdziwa, to zapewne Ubisoft wkrótce rozjaśni sytuację.

O grze do tej pory było bardzo cicho i Ubi niechętnie chwaliło się materiałami z rozgrywki lub bardziej znaczącymi informacjami o grze. Jeśli mamy w końcu ujrzeć większą prezentację, to zapewne nastąpi to już w ciągu najbliższych tygodni.

Quarantine pojawi się na PlayStation 4, Xbox One i PC. Zapewne zadebiutuje również na nowej generacji konsol w formie darmowej aktualizacji.

