Nowy gameplay i trailer z RS Extraction. Polska operatorka miażdży kosmiczną zarazę

Podczas dzisiejszego Ubisoft Forward francuski wydawca pokazał nowy trailer oraz gameplay z Rainbow Six Extraction. Krwiożerczy wirus z kosmosu nie daje za wygraną.

O Rainbow Six Extraction mogliśmy już usłyszeć od niedawna. Dzisiaj jednak poznaliśmy kolejne szczegóły. Nowy zwiastunto nie wszystko, ponieważ o grze opowiedzieli również sami twórcy.

To kooperacyjny tytuł dla od jednego do trzech graczy, gdzie wcielimy się w operatorów znanych z Rainbow Six Siege, w tym członkinię polskiego Gromu, Elę. Nie wszyscy jednak będą dostępni albo przynajmniej nie od razu – na poniższym materiale Hibana została zainfekowana wspomnianym wirusem z kosmosu. Nie wygląda jednak na to, że udało się jej zmienić w krwiożerczą istotę. Być może proces uda się odwrócić i będziemy mogli także grać, jako wspomniana bohaterka?

Bardzo podoba się design naszych przeciwników z innego świata. Ci są różnorodni i nie zawsze wyglądają tylko jak kosmici, ponieważ czasem będziemy musieli zmierzyć się z ofiarami zarazy. Warto zwrócić uwagę także na mechaniki gry. Nie zabraknie wykorzystania specjalnych umiejętności z Rainbow Six Siege. I w tym tytule nasi bohaterzy będą w stanie np. niszczyć niektóre ściany i podłogi. Jeden z bohaterów został wyposażony w skaner, dzięki któremu zobaczy przeciwników przez bliskie mu powierzchnie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby gracze w ten sposób pozbywali się zagrożenia poprzez ostrzał z sąsiedniego pomieszczenia.

Wygląda na to, że czeka nas nieślubne dziecko Left 4 Dead i wymienionej wcześniej gry multiplayer Ubisoftu. Szczerze mówiąc, wygląda to świetnie i nie będę mógł się doczekać, aż w końcu w to zagram. Premiera tytułu już 16 września 2021 roku. Produkcja wyjdzie na PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 i PS5, a także Google Stadia.