Quantic Dream znów zajawia nowości. Co nadejdzie w 2021 roku?

David Cage przygotowuje graczy na duże ogłoszenia Quantic Dream w tym roku. Wygląda na to, że deweloperzy przygotowują już nową produkcję.

Jakiś czas temu pisaliśmy, że studio Davida Cage’a może już pracować nad nową grą. O dziwo, możliwe, że jednym ze świeżych projektów będzie gra mobilna. To oczywiście tylko spekulacje, jednak wskazywało na to kilka czynników. Jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, to zerknijcie tutaj.

Wygląda na to, że słynne Quantic Dream może szykować coś naprawdę dużego. David Cage dodał na swojego Twittera jednoznaczną wiadomość. Deweloper sugeruje, że w ciągu najbliższych miesięcy doczekamy się zapowiedzi nowej gry.

Wesołego nowego roku!

Życzę Wam wszystkim dużo zdrowia, pasji, inspiracji, zabawy, przyjaciół, miłości, nadziei i wszystkich rzeczy, których zabrakło w 2020 roku.

Rok 2021 powinien być ekscytujący dla QD i naszej społeczności. Nie możemy się doczekać, aby powiedzieć Wam więcej! Tweet Davida Cage’a

Warto wspomnieć, że Quantic Dream „uwolniło się” od Sony i będzie wydawać gry także na innych platformach. Studio zyskało tym samym sporo nowych możliwości i kto wie, może nowa produkcja QD będzie na swój sposób przełomowa.

Zapowiedź nowej gry studia powinna pojawić się w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Projekt zapewne powstaje już od dłuższego czasu i być może jest rozwijany na równi z inną grą. Na więcej informacji musimy jeszcze poczekać.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.