Twórcy Detroit: Become Human pracują nad grą multi z mikrotransakcjami

Nowe ogłoszenia o pracę na stronie Quantic Dream sugerują, że studio tworzy tytuł oparty na rywalizacji. Co ciekawe, w grze mogą pojawić się mikropłatności.

Quantic Dream ma na swoim koncie wiele genialnych produkcji, takich jak Fahrenheit: Indigo Prohpecy, którego z rozrzewnieniem wspominamy tutaj, Heavy Rain i Detroit: Become Human. Fanów tych gier prawdopodobnie nie zachwyci informacja, że studio może właśnie pracować nad zgoła odmiennym projektem.

Niedawno na stronie Francuzów pojawiły się nowe ogłoszenia o pracę. Zespół szuka między innymi starszego projektanta gier, który ma doświadczenie w pracy nad tytułem opartym na rywalizacji lub strategią, albowiem właśnie nad tym pierwszym typem produkcji są prowadzone obecnie prace. Natomiast druga z ofert – opublikowana trochę wcześniej – dotyczy stanowiska specjalisty od ekonomii gier. Pracownik miałby zająć się projektowaniem produktów oferowanych w grze.

Ogłoszenia zdają się odsłaniać część planów Quantic Dream dotyczących ich kolejnego projektu. Wiele wskazuje na to, iż może to być tytuł multi z mikropłatnościami, ale jeszcze nic nie zostało potwierdzone oficjalnie. Byłaby to zaskakująca informacja, bo studio przyzwyczaiło nas do trochę innych produkcji. Francuzi słyną z gier z wciągającą, wielowątkową fabułą w trybie singleplayer (i bez diabelnych mikrotransakcji). Pewne jest jedno: deweloper cały czas rozwija się i rozbudowuje – zresztą w lutym pisaliśmy, że otworzył nowe studio. Oby wszystko poszło w dobrym kierunku.