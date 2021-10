Promocje dnia – Nintendo Switch Lite za 899 zł, zestaw z Xbox Series X oraz oferta na PS5

Konsole dosłownie zdominowały dzisiejsze promocje dnia. Znalazło się coś dla każdego – Xbox Series X, Nintendo Switch Lite w kuszącej cenie oraz PS5 z dodatkami.

Dziś mamy coś dla fana każdej z najbardziej popularnych konsol gamingowych, dlatego warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z ciekawymi ofertami. Tym bardziej, jeżeli interesują Was zestawy.

Nintendo Switch Lite w niezłej cenie

Taka cena nie zdarza się codziennie. Jeżeli interesują Was „handheldowe” możliwości sprzętu od Nintendo, a przy tym lubicie kolor niebieski – mamy coś idealnego. Warto zaznaczyć, że promocja obowiązuje w wybranych sklepach. Dokładne informacje w linku poniżej.

Xbox Series X w zestawie

Xbox Series X + drugi pad + MS Flight to całkiem niezły zestaw startowy. W końcu od razu wyposażeni jesteśmy w pada dla kompana do gry i praktycznie od razu możemy rozpocząć nasze podniebne przygody w świetnie przyjętym symulatorze. Produkt ponownie dostępny w oficjalnym sklepie Allegro.

PlayStation 5 dostępne w polskim sklepie

Cały czas pytacie nas o oferty na PS5, tak więc spieszymy z odpowiedzią – konsola owszem, jest dostępna. Wciąż jednak wykupowana jest bardzo szybko. Na szczęście zestaw w Media Markt wciąż można nabyć, dlatego odsyłamy do linku poniżej.

No dobra, a co jeżeli nie interesują Was konsole? Poniżej znajdziecie więcej ciekawych ofert, a wśród nich promki na gry, sprzęt dla graczy i świetny telewizor do konsoli.

Wszystkie zamieszczone tu promocje obowiązują w momencie pisania tego artykułu. Ponadto zapraszamy do naszego działu dedykowanego ciekawym okazjom.