Sprzedaż konsol 22 tygodnie po premierze. PS5 i Xbox Series toczą nierówny bój

PS5 i Xbox Series są na rynku już od 22 tygodni. Sprzedaż konsol rośnie bez ustanku i Sony oraz Microsoft wciąż mocno ze sobą konkurują. Zwycięzca tego starcia jest jeden, ale do potyczki naturalnie włącza się też Nintendo.

Nowa generacja konsol funduje graczom niemałe emocje. Obaj producenci zaserwowali swoim fanom naprawdę potężne platformy i wystartowali z ciekawą ofertą gier i usług. Dodatkowo same konsole są trudne do dostania i rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. To bez wątpienia ciekawy start dziewiątej generacji konsol.

W marcu publikowaliśmy szacowane wyniki sprzedaży platform. Wówczas Nintendo górowało nad świeżutkimi rozwiązaniami konkurencji. Teraz udostępniono bardziej ogólne dane i widać, że nawet Big N schowało się w cieniu Sony.

Sprzedaż konsol na świecie w okresie 22 tygodni od premiery nowej generacji prezentuje się następująco:

PlayStation 5 – 7 295 621 sztuk Nintendo Switch – 4 857 506 sztuk Xbox Series X oraz S – 4 525 737 sztuk

PS5 sprzedaje się doskonale i za granicą konsola jest bardzo trudno dostępna. Zgarnięcie nowej generacji od Sony graniczy z cudem i często podobnie jest z nowymi sprzętami Xbox.

W przypadku Switcha, problemy z dostępnością są niewidoczne. Jest to jednak uwarunkowane faktem, że konsola ma już swoje lata na karku. Widać to również po sprzedaży, która jednak jak na czas od premiery konsoli wciąż robi ogromne wrażenie. Ciekawe, jak sytuacja będzie wyglądała po unormowaniu się dostępności PlayStation 5 i Xbox Series.

Szacunkowe dane zostały ustalone i podane przez serwis VGChartz.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.