Czym ma być nowy exclusive PS5 od twórców Bloodborne? Przeciek wskazuje coś znajomego

From Software rzekomo przygotowuje tytuł ekskluzywny dla PS5. Nowy przeciek wspomina, że nie będzie to eksperyment pokroju Sekiro lub Elden Ring.

Niedawno informowaliśmy o doniesieniach dotyczących nowych gier, które rzekomo zmierzają na PlayStation 5. Mowa o kontynuacji Wipeout i tajemniczej produkcji od studia From Software. Autor rzeczonego przecieku postanowił kontynuować wątek świeżej produkcji od twórców serii Dark Souls.

Informator Shpeshal_Nick twierdzi, że będzie to zupełnie nowa marka. Wcześniej wspominał, że nie chodzi również o Bloodborne 2. Teraz potwierdził, że From Software nie szykuje również eksperymentu na swojej formule pokroju Elden Ring i Sekiro: Shadows Die Twice, a coś bliższego Dark Souls i Bloodborne.

Wydaje mi się, że ekskluzywna gra na PS5 (od From Software – red. ) jest bardziej jest bardziej jak Soulsy, niż jak Elden Ring lub Sekiro. Takie mam informacje odnośnie From. – powiedział Shpeshal_Nick w trakcie podcastu XboxEra

Shpeshal_Nick to dobre źródło przecieków. Insider cieszy się dobrą reputacją, choć w dalszym ciągu należy traktować powyższe wieści jako niepotwierdzone plotki. Ujawnienie kolejnego projektu From Software może być zresztą dość odległe.

Warto przypomnieć, że studio w dalszym ciągu doszlifowuje Elden Ring. Z pewnością rozwija przy okazji kolejną grę, ale myślę, że nie ma co liczyć na jej rychłą premierę. Jeśli tajemniczy souls-like faktycznie powstaje, może być odległy o parę ładnych lat.