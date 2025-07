Letnia wyprzedaż „July Savings” na PS5 przyniosła sporo interesujących okazji, ale jedna oferta zdecydowanie wybija się na pierwszy plan. Po raz pierwszy od swojej premiery „Clair Obscur: Expedition 33”, przez wielu okrzyknięta już grą roku 2025, została przeceniona. Na graczy czeka wersja Digital Deluxe w cenie 233,10 zł. To idealny moment, by dołączyć do tej emocjonującej przygody, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście.

Promocja na specjalną edycję Clair Obscur: Expedition 33 na PS5

Za produkcją stoi francuskie studio Sandfall Interactive, które zadebiutowało tym tytułem i od razu zyskało uznanie branży. „Clair Obscur” to połączenie artystycznej wizji z głęboką, emocjonalną narracją oraz dopracowanym systemem walki. Wersja Deluxe oferuje nie tylko grę, ale też zestaw unikalnych kosmetycznych dodatków, w tym stroje inspirowane postaciami „Flowers of Lumière” i ekskluzywne outfity dla głównych bohaterów – Maelle i Gustave’a.

Z ocenami trudno dyskutować – gra może pochwalić się średnią 93/100 na Metacritic i oszałamiającym wynikiem 9.7/10 od graczy, co czyni ją najlepiej ocenianym tytułem 2025 roku. Na OpenCritic jest równie imponująco – 92 punkty i status „Mighty” mówią same za siebie. To bez wątpienia jeden z tych tytułów, które definiują generację – porównywany do klasyków pokroju Final Fantasy X czy Persona 5.

Promocja potrwa do 16 lipca, więc to ostatni dzwonek, by doświadczyć tego niezwykłego RPG-a w niższej cenie. A jeśli planujecie wyruszyć w podróż po baśniowym świecie Lumière, warto przygotować się dobrze – pomocny może być oficjalny poradnik, który przeprowadzi Was przez nawet najbardziej wymagające starcia z bossami. Jedno jest pewne: takiej okazji nie warto przegapić.

Źródło: dualshockers.com