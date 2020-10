PS5 – dwie kopie gry w cenie jednej. Sony ujawnia działanie darmowych aktualizacji

Sony pozwoli na posiadanie dwóch kopii gier pomiędzy PS5 i PS4. Bezpłatne aktualizacje nie ograniczą dostępności tytułów na żadnej z platform.

Wsteczna kompatybilność w konsolach Sony wciąż budzi sporo kontrowersji. Wielu graczy było rozczarowanych tym, że nie uruchomią na nowym sprzęcie gier z PS3, PS2 i PSX, jednak jest to zrozumiałe. Fani Japończyków będą musieli zadowolić się produkcjami z PS4 i tymi zmierzającymi na najnowszą platformę.

Dodatkowo kilka osób martwiło się, czy po skorzystaniu z darmowej aktualizacji gry na PS5 zachowają do niej dostęp na poprzedniej generacji. Firma rozwiała wszelkie wątpliwości.

O sprawie wypowiedział się dział wsparcia Sony, który odpowiedział na pytanie jednego z użytkowników forum Reddit.

Skoro kopie na PlayStation 4 i PlayStation 5 będą oddzielne, a kopia na PS5 stanowi bezpłatny dostęp do tej platformy, nadal powinieneś posiadać dostęp do postępów i danych z PS4. W sumie to tak, jakby mieć dwie kopie gier. Po jednej na każdą z platform.

Oznacza to, że skorzystanie z bezpłatnych aktualizacji gier nie pozbawi nas wersji gry na PS4. Choć dla większości użytkowników i tak nie ma to większego znaczenia, to niektórzy mogą – przykładowo – chcieć przenieść PS4 do sypialni, a PS5 postawić w salonie. Utracenie dostępu do niektórych gier pozbawiłoby użytkownika dodatkowych możliwości.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.