Masz problemy z dryfującymi analogami w PS5? Pobierz aktualizację

Wiele osób borykało się z dryfującymi analogami w padach konsoli PS5. W niektórych grach kamera lub postać same się poruszały mimo braku dłoni na kontrolerach. Najnowsza aktualizacja oprogramowania konsoli pozbywa się tego irytującego mankamentu.

Wspomniany wyżej update oprogramowania PS5 znacznie usprawnił działanie padów Dualsense w grach z ubiegłej generacji. Wielu użytkowników Reddita wskazuje w komentarzach, że Sony po cichu rozwiązało najpewniej jedyną wadę ich następcy DualShocka 4.

Dryfujące analogi to przeszłość po aktualizacji PS5

Tak zwany „drift” analogów to jedna z najmniej przyjemnych rzeczy, która w ostatnim czasie spotyka coraz więcej konsol. Wspomniana wada konstrukcyjna Nintendo Switch wyszła dopiero parę miesięcy po oficjalnej premierze.

Tam jednak żadna aktualizacja nie rozwiązała sprawy, bo powodem całego zamieszania jest nieprzemyślana budowa joysticków. Samo Big N do dzisiaj nie pozbyło się problemu nawet z nowej partii swojego sprzętu, a posiadacze joy conów zmuszeni są do napraw we własnym zakresie.

W przypadku najnowszej konsoli Sony problem jednak wydaje się być natury softwarowej. Gdyby tak nie było, to pobranie najnowszego patcha nie zmieniłoby sytuacji. W związku z powyższym zachęcamy tym bardziej, by pobrać jak najszybciej stosowne poprawki.

Możliwe, że niejednemu graczowi uratuje to życie przy ogrywaniu swojej ulubionej produkcji. Patrząc na sytuację z drugiej strony, skończą się wymówki w formie zwalania winy przy nieudanej akcji na kontroler.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu. Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.