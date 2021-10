PS5 oficjalnie z pierwszą grą ze wsparciem 8K i 60 FPS

Oficjalnie PS5 może pochwalić się pierwszą grą, która renderowana jest do rozdzielczości 8K i wyświetlana jest w 60 klatkach na sekundę. Jest jednak jeden haczyk związany bezpośrednio z architekturą next-genowego PlayStation.

Zaszczytny tytuł pierwszej gry renderowanej w 8K/60 FPS przysługuje uroczej produkcji The Touryst stworzonej przez Shin’en Multimedia. Warto jednak zaznaczyć, że ze względu na ograniczenia sprzętowe PS5 (HDMI w wersji 2.1) gra na Waszych ekranach wyświetli się w maksymalnie 4K. Skąd te magiczne 8 tysięcy w takim razie?

Twórcy gry postanowili uaktualnić silnik gry o możliwość stworzenia obrazu w 8K, ten jest jednak natywnie skalowany do 4K, które jest już możliwe do wyświetlenia przez PS5. Nie oznacza to, że różnica jest w takim przypadku niezauważalna – skalowanie obrazu daje efekt podobny wizualnie do antyaliasingu. Obraz jest dzięki temu zdecydowanie bardziej wygładzony, co owocuje znacznie lepszymi wrażeniami wizualnymi.

Choć voxelowa grafika w The Touryst nie należy do najbardziej zaawansowanych, ciężko nazwać ją brzydką. Proste figury przestrzenne w połączeniu z dobrym oświetleniem składają się na naprawdę przyjemne dla oka wrażenia.

Jestem ciekaw, czy pod koniec obecnej generacji będzie się dało jednak z nowych konsol wyciągnąć znacznie więcej. Podobnie było podczas ostatnich miesięcy przed debiutem PS4, gdy np. Naughty Dog wyciągnęło z „trójki” maximum mocy przy The Last of Us. Wielu graczy nie dowierzało, że na tamte czasy można było na PS3 zrobić tak ładną grę. Jak będzie podczas dziewiątej generacji? Zobaczymy!