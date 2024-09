Już niedługo do sprzedaży trafi limitowana kolekcja konsol i akcesoriów do PS5. Ta wypuszczona z okazji 30. urodzin marki PlayStation “szara” seria szybko skradła serca graczy. Teraz do sieci wyciekła cena poszczególnych elementów zestawu. Okazuje się, że tanio nie będzie – choć to akurat nie powinno nikogo dziwić.