Rozszerzona wyprzedaż gier na PS Store. Jeszcze więcej przecen i świetnych tytułów

Tak naprawdę Sony nie zrobiło nowej promocji ani nic w tym guście – zamiast tego rozbudowano po prostu obecną ofertę PlayStation Store z okazji trwającej Wiosennej Wyprzedaży. Oznacza to, że raz jeszcze powinniście sprawdzić swoje listy życzeń i główną stronę akcji. Istnieje spora szansa na to, że akurat pojawiło się coś, na co polowaliście. Nie będę wymieniał tu wszystkich gier dorzuconych do oferty promocyjnej, ale na kilku tytułach warto się po prostu skupić.

Sprawdź: 54 tanie gry na PS5/PS4 i okazje z PS Plus. Grasz od 2 zł z nowymi promocjami w PS Store

Wszystkie poniższe pozycje kupicie taniej! Jak? Z pomocą tanich kodów doładowujących od Instant-Gaming, rzecz jasna! W ten sposób, kupując dodatkowo grę w promocji, zaoszczędzicie dwa razy.

PS Store – nowe gry na Wiosennej Wyprzedaży 2025:

Jak więc widać, nowości jest sporo, a to tylko kilka z nich. W ten sposób Sony podtrzymuje zainteresowania trwającą akcją promocyjną i skłania klientów do zaglądania na PS Store. Istnieje przecież spora szansa na to, że akurat pojawiła się przecena na grę, której cena wcześniej nie została obniżona, a akurat chcieliście ją i tak kupić.

W końcu mamy tu kilka stosunkowo świeżych gier, jak choćby zremasterowane wydanie Horizon Zero Dawn czy tego hiciora w wersji osobnej gry LEGO. Jest też promka na The Thing: Remastered oraz kilka przecen na sportowe gry EA.

Źródło: mp1st