Masz drobne? Oto 18 gier na PS5 i PS4 od 2,25 zł. Hitman, Lara Croft, Dead Island i duże niespodzianki

Wystarczy kilka złotych, by kupić naprawdę porządne gry na PS5 oraz PlayStation 4. Spośród ponad 2 tysięcy tytułów z majowej wyprzedaży w PS Store wybraliśmy dla Was samą śmietankę w niskich cenach.

Sony wystartowało właśnie z nowymi promocjami w PS Store. Akcja “Majowe oszczędności” potrwa do 9 maja i jak zawsze, rabaty dotyczą tysięcy gier. Ciężko przez to przebrnąć, jeśli chcemy kupić coś taniego i zarazem grywalnego. Postanowiliśmy zatem sprawdzić dla Was, jakie perełki na PS5 i PS4 dostaniemy w cenie do 15 zł. O dziwo, jest kilka naprawdę gorących okazji oraz wiele dobrych tytułów, które aż proszą się o wskoczenie do koszyka w tak niskich cenach. Więc jeśli macie drobniaki i chcecie coś upolować, zapraszamy na nasze TOP 18 tanich okazji z trwającej wyprzedaży.

Pamiętajcie, że zawsze wybieramy dla Was gry, które posiadają przyzwoite oceny. Staramy się umieszczać w naszym zestawieniu jedynie te z notami powyżej 4/5. W ogromnej mniejszości znajdziecie tutaj produkcje ocenione “pod czwórkę”, a jeśli już je polecamy, to z prostego powodu – to znane lub ciekawe gry w naprawdę dużych promocjach. I żeby było jasne, to nadal dobre i wartościowe tytuły dające godziny taniej zabawy.

Tanie gry na PS5 i PS4 z majowej wyprzedaży w PS Store, w cenie do 15 zł

Wspomnieliśmy, że wystarczy nawet 2,25 zł, by zdobyć coś ciekawego i dobrze ocenianego. Pewnie domyślacie się, że będzie to produkcja indie i tak rzeczywiście jest. Wybraliśmy najlepszy naszym zdaniem tytuł w najniższej cenie, a po nim lecimy już z “grubszym mięskiem”.

Birthday of Midnight (ocena w PS Store – 4.07/5)

Taniutkim indyczkiem w dzisiejszym zestawieniu jest Birthday of Midnight, czyli zręcznościowo-logiczna gierka posiadająca ponad 70 wciągających poziomów, które stają się coraz trudniejsze. Nasz malutki bohater jest przez nas uderzany niczym piłeczka golfowa. Musimy wybrać przy tym kąt uderzenia oraz siłę. Należy zaliczać kolejne poziomy w taki sposób, by ominąć wszystkie zagrożenia i jak najmniej razy popchnąć bohatera. Niby proste, ale czym dalej w las tym więcej wilków.

Lara Croft and the Temple of Osiris (ocena w PS Store – 4.18/5)

To pierwsza gra z panną Croft w roli głównej, jaką zobaczycie dzisiaj w naszej TOP-ce. Lara Croft and the Temple of Osiris to spin-off popularnej serii Tomb Raider, który ukazuje akcję w perspektywie izometrycznej. Choć możemy zagrać solo, gra najlepiej sprawdza się w kooperacji dla czterech osób, które współpracują ze sobą podczas wykonywania niebezpiecznych misji. Rozwiązujemy zagadki, ubijamy przeciwników, szukamy skarbów oraz artefaktów, jak na serię Tomb Raider przystało.

Dead Island Definitive Collection (ocena w PS Store – 4.34/5)

Można powiedzieć, że to pierwszy obowiązkowy zakup z naszego zestawienia tanich gier na PS5 i last-gena. W skład Dead Island Definitive Collection wchodzi podrasowana graficznie gra Dead Island i jej kontynuatorka Dead Island: Riptide. Do tego dostajemy wszystkie wydane DLC oraz nową platformówkę w stylu retro, Dead Island Retro Revenge.

Oddworld: Abe’s Oddysee PS1 (ocena w PS Store – 4.48/5)

A teraz nieco nostalgicznie, ponieważ dobrej ceny doczekało się również kultowe Oddworld: Abe’s Oddysee. To wersja, która została pierwotnie wydana na pierwszej konsoli PlayStation, którą wzbogacono teraz o lepszą jakość obrazu, możliwość przewijania, szybki zapis i niestandardowe filtry wideo. Jeśli dobrze wspominacie PSX-a i przygody Abe’a, jest to pozycja obowiązkowa. Możemy jeszcze raz uratować wszystkich Mudokonów przed przerobieniem na smaczny poczęstunek.

Mortal Shell: Enhanced Edition (ocena w PS Store – 3.89/5)

Ta mroczna gra RPG akcji typu soulslike doczekała się ścięcia ceny ze 129 zł do 12,90 zł. Nie trzeba chyba dodawać, że “warto jak diabli”. Wcielamy się tutaj w bohatera, który nie posiada cielesnej powłoki, a zamiast tego przejmuje kontrolę nad pozostałościami po zmarłych wojownikach. Jest mrocznie i bardzo nastrojowo. No i oczywiście piekielnie trudno. Chociaż walka ma charakter typowo zręcznościowy, wymaga od nas strategicznego podejścia do każdej potyczki. Tak to już z gatunkiem soulslike bywa.

God’s Trigger (ocena w PS Store – 4.06/5)

Wśród tanich gier na PS5 oraz PS4 znalazło się również coś od naszych rodzimych deweloperów. A tym “czymś” jest God’s Trigger, brutalna gra akcji 2,5D od polskiego studia One More Level. I jest to nie byle co, ponieważ dostajemy za kilka złotówek bardzo dobrą produkcję, w której upadły anioł i demonica rozprawiają się z czterema jeźdźcami apokalipsy.

