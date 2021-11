Next-genowy patch do gry z PS Plus już jest. Sprawdźcie, czy na pewno wzięliście dobrą wersję

Choć początkowo nie było to możliwe, The Persistence z PS Plus na listopad 2021 możecie już za darmo zaktualizować do wersji Enhanced. To jeden z tytułów stworzonych o sprzęcie PS VR, ale macie możliwość zagrania w niego bez gogli.

Next-genowa aktualizacja standardowo jest darmowa dla posiadaczy wcześniejszego wydania, jednakże do dzisiaj nie dało się skorzystać z tej okazji, jeśli pozyskaliście grę z Plusa. Na szczęście jest to już możliwe, a wystarczy, że w PS Store odszukacie produkcję widoczną z lewej strony poniższego screena.

Enhanced znacząco wpływa na jakość oświetlenia i efektów cząsteczkowych. Wprowadza także tryb Dynamic 4K Performance oraz Raytracing Quality na konsoli PS5. Nie zabrakło także wsparcia dla haptycznych wibracji w przypadku gry na padzie DualSense. Poniżej możecie zobaczyć trailer, w którym wszystko zostało zaprezentowane:

Jak pisałem w jednym z moich wcześniejszych newsów, The Persistence zostało dodane w ramach pakietu dodatkowego z grami, które zostały stworzone z myślą o PS VR. Na szczęście ów produkcja posiada także możliwość przejścia jej „standardowo” – na kontrolerze. W związku z tym w listopadzie subskrybenci usługi PS Plus zgarniają aż 4 gry wspierające rozgrywkę bez wymaganych gogli do wirtualnej rzeczywistości.