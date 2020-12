PS Plus styczeń 2021 – oferta za tydzień, teraz 159 zł za abonament

Choć poznaliśmy już ofertę Games with Gold na kolejny miesiąc, na PS Plus styczeń 2021 poczekamy jeszcze tydzień. W tym czasie możemy zaopatrzyć się w tańszy abonament.

Kto czeka na konkrety odnośnie PS Plus styczeń 2021, niech uzbroi się jeszcze w cierpliwość. Gry na PS4 i PlayStation 5 zostaną ujawnione dopiero przed Nowym Rokiem. Już teraz możemy natomiast pomyśleć o wykupieniu / przedłużeniu abonamentu PS+, bez którego darmowych gier nie otrzymamy. Obecnie za 12 miesięcy subskrypcji, na region PL, płacimy najtaniej 159 zł z groszami. Oto linki do ofert:

Eneba : PS Plus PL na 12 miesięcy za 159,48 zł / UWAGA – aby uzyskać taką cenę, przechodzimy na stronę produktu, ustawiamy w prawym górnym rogu walutę na Euro, na liście poniżej wybieramy ofertę z najniższą ceną, dodajemy Plusa do koszyka, wpisujemy w koszyku kod rabatowy “ PlanetaGracza ” i wybieramy płatność przez Przelewy24. Klikamy Continue i jesteśmy przenoszeni na stronę płatności, gdzie waluta automatycznie zmienia się na złotówki, więc płacimy w PLN.

: / – aby uzyskać taką cenę, przechodzimy na stronę produktu, ustawiamy w prawym górnym rogu walutę na Euro, na liście poniżej wybieramy ofertę z najniższą ceną, dodajemy Plusa do koszyka, wpisujemy w koszyku kod rabatowy “ ” i wybieramy płatność przez Przelewy24. Klikamy Continue i jesteśmy przenoszeni na stronę płatności, gdzie waluta automatycznie zmienia się na złotówki, więc płacimy w PLN. CD Keys : PlayStation Plus – 12 Month Subscription (Poland) – 160,29 zł

: Gamivo: PlayStation Plus 365 Days PL za 167,61 zł / Cena z prowizją za płatność przez Przelewy24. UWAGA – aby uzyskać podaną cenę, przechodzimy na stronę produktu, na liście poniżej wybieramy ofertę z najniższą ceną, wyłączamy w koszyku płatny Program Ochrony Użytkownika.

PS Plus styczeń 2021 – gry PS4 i PS5. Kiedy poznamy ofertę?

Sony ujawnia ofertę PlayStation Plus według swojego planu, który czasami się zmienia, ale zazwyczaj firma się go trzyma. Zatem lista gier z PS+ na styczeń zostanie ogłoszona w środę poprzedzająca pierwszy wtorek miesiąca, a to oznacza, że konkrety przyjdą do nas niestety dopiero 30 grudnia tuż po godzinie 17:30.

Nowe gry z oferty PlayStation Plus będziemy mogli natomiast pobierać od pierwszego wtorku miesiąca, zatem od 5 stycznia 2021 roku. Do tego czasu mamy możliwość dodawania do biblioteki obecnej oferty, która jest całkiem niezła.

PS Plus grudzień 2020 – gry dostępne do 5 stycznia 2021

Worms Rumble

Just Cause 4

Rocket Arena

Ograliście coś z obecnej oferty?

