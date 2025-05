PS Plus zgarnie świeżą premierę na dniach. Warto na to czekać

STALKER: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition trafia prosto na PS Plus. Subskrybenci już od premiery mogą zanurzyć się w Zonie.

STALKER: Legends of the Zone Trilogy Enhanced Edition zadebiutuje 20 maja i jednocześnie wyląduje w PS Plus Extra oraz Premium. Dzięki temu wszyscy subskrybenci mogą od pierwszego dnia eksplorować mroczne strefy Czarnobyla bez dodatkowych opłat. Pierwsza odsłona serii, Shadow of Chernobyl, wraz z Clear Sky i Call of Pripyat, pojawią się w ulepszonej wersji z nowym oświetleniem i odświeżonymi teksturami. W efekcie zarówno fani, jak i nowicjusze otrzymują szansę na sprawdzenie, jak kultowa trylogia prezentuje się w nowej oprawie.

Dostęp od premiery w PS Plus

Enhanced Edition trafiła od razu do katalogu PS Plus Extra i Premium. Subskrybenci nie muszą nic kupować ani pobierać dodatkowych aktualizacji – wystarczy zalogować się na konsoli i pobrać grę. Dzięki temu można od razu ruszyć na zwiad, testując ulepszone shadery oraz cztery tryby graficzne, które dopasują rozgrywkę do możliwości sprzętu.

Jednocześnie posiadacze oryginalnych wydań Trilogy na innych platformach otrzymują darmowy upgrade. Jednak to właśnie użytkownicy PS5 i PS4 z PS Plus zyskują największą wygodę, ponieważ cały pakiet jest dla nich dostępny od momentu premiery, bez potrzeby nawet kupowania bazowej edycji kolekcji kultowych gier.

Dla wielu graczy to znakomita okazja, żeby odświeżyć przygody w Zonie, szczególnie z uwagi na brak STALKER-a 2 na PS5. Jeżeli więc macie PS Plus Extra lub Premium, koniecznie pobierzcie Enhanced Edition. Sprawdzicie, jak odnowiona trylogia prezentuje się na waszej konsoli.

Źródło: TrueTrophies