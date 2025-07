PS Plus sierpień 2025 – gra od CD Projekt RED najpewniej zostanie usunięta z usługi

Zbliżamy się do sierpnia, a więc tradycyjnie pojawiają się pierwsze spekulacje, które tytuły mogą w najbliższym czasie opuścić bibliotekę PS Plus Extra i Premium. I wygląda na to, że tym razem będzie to miesiąc dla graczy z mocnym postanowieniem „muszę to ograć, zanim zniknie”.

W jednym z popularnych wątków na Reddicie, użytkownik analizujący zmiany w bibliotece PS Plus Extra i Premium wskazuje na gry, które z dużym prawdopodobieństwem mogą opuścić usługę w sierpniu 2025 roku. Opiera się on na sprawdzonym schemacie, według którego Sony podpisuje najczęściej umowy licencyjne z wydawcami gier na 12 lub 24 miesiące.

Co ciekawe, jego prognozy w poprzednich miesiącach często okazywały się trafne. Wytypował choćby moment usunięcia Remnant II. Tym razem ostrzega przed zniknięciem kilku dużych i długich tytułów, w tym Wiedźmina 3 i Star Wars Jedi: Survivor. Zobacz, co może zniknąć z PS Plus już w sierpniu, bo naprawdę warto się pośpieszyć.

Wiedźmin 3: Dziki Gon – ostatni moment, by ruszyć na szlak?

Wiedźmin 3 trafił do PS Plus Extra w sierpniu 2024 roku. Choć obecność tej gry w subskrypcji wywołała spore poruszenie, teraz może być równie głośne pożegnanie.

Użytkownik Reddita przypomina, że CD Projekt Red zazwyczaj nie trzyma swoich hitów długo w abonamentach – choć niedawno do PS Plus Extra dołączył także Cyberpunk 2077 w ofercie na lipiec 2025, to wcześniej studio raczej unikało takich ruchów. Stąd obawy, że Dziki Gon, po 12 miesiącach obecności w katalogu, może odejść. A że to jedna z najlepszych gier RPG dekady, więc lepiej nie zwlekać z rozpoczęciem przygody.

Wild Hearts – łowy w stylu Monster Huntera z ograniczonym czasem?

Wild Hearts, czyli odpowiedź EA na serię Monster Hunter, również może być bliski końca swojej obecności w usłudze. Dodany równo rok temu, tytuł ten oferuje rozgrywkę skupioną na walce z ogromnymi bestiami w otwartym świecie. Chociaż nie zdobył takiej popularności jak MH, wielu graczy chwali jego unikalne rozwiązania i styl.

Z racji, że gra dość rzadko bywa przeceniana do ekstremalnie niskich cen, PS Plus Extra jest jedną z najlepszych okazji, by ją ograć bez dodatkowych kosztów. Jeśli zależy Ci na czymś długim i dynamicznym, warto więc zarezerwować kilka wieczorów.

Cult of the Lamb – kultowy indyk do sprawdzenia na szybko?

Na liście potencjalnych „uciekinierów” znalazł się również Cult of the Lamb, czyli nietypowa, ale uwielbiana przez społeczność gra indie, która łączy elementy symulatora zarządzania z dynamicznym roguelite’em.

Została dodana do katalogu w sierpniu ubiegłego roku, więc 12-miesięczny cykl również pasuje do schematu. Chociaż nie jest to gra tak długa jak Wiedźmin czy Wild Hearts, jej dziwaczny klimat, humor i zaskakująca głębia mechanik sprawiają, że warto dać jej szansę, zanim zniknie z biblioteki.

Vacation Simulator – czy PS VR2 traci grunt pod nogami?

Dla posiadaczy PlayStation VR2 sierpień również może być miesiącem strat. Po tym, jak Job Simulator opuścił PS Plus w lipcu 2025, bardzo możliwe, że jego „wakacyjna” kontynuacja, Vacation Simulator, również zniknie.

Wszystko wskazuje na to, że Sony powoli wygasza wsparcie dla VR-owych gier w katalogu Premium. Choć to zaledwie przypuszczenie, historia z poprzednich miesięcy zdaje się to potwierdzać. Jeśli posiadasz gogle PS VR2 – nie zwlekaj z graniem.

Star Wars Jedi: Survivor – 6 miesięcy i koniec?

Najbardziej nieoczywistym kandydatem do zniknięcia jest Star Wars Jedi: Survivor, który został dodany do katalogu dopiero w lutym 2025 roku. Jednak EA stosuje zmienne modele czasowe – niektóre ich gry (jak „It Takes Two”) były dostępne zaledwie przez pół roku.

Zatem choć tytuł jest świeższy, to według autora wątku z Reddit istnieje realna szansa, że właśnie teraz zniknie. A szkoda byłoby przegapić ten sequel, który wielu graczy uznało za znacznie lepszy od Fallen Order – zarówno pod względem rozgrywki, jak i narracji.

Potencjalne gry do usunięcia z PS Plus Extra / Premium w sierpniu 2025:

Dodane w sierpniu 2024 (12 miesięcy temu):

The Witcher 3: Wild Hunt

Wild Hearts

Cult of the Lamb

Ride 5

Watch Dogs 2

Sword Art Online: Last Recollection

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Sword Art Online: Alicization Lycoris

Sword Art Online: Fatal Bullet

Sword Art Online: Hollow Realization

Vacation Simulator (PS VR2 – Premium)

Sword Art Online: Lost Song (Premium)

Dodane w sierpniu 2023 (24 miesiące temu):

Two Point Hospital: Jumbo Edition

Dreams

Cursed to Golf

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition

PJ Masks: Heroes of the Night

Source of Madness

Jeśli zatem posiadasz PS Plus Extra lub Premium, sierpień 2025 może być miesiącem pożegnań z naprawdę mocnymi tytułami. Wiedźmin 3, Jedi: Survivor, a nawet VR-owe Vacation Simulator – wszystkie te gry są w kręgu potencjalnych odejść. To idealny moment, żeby zagrać, zanim będzie za późno.

Źródło: Reddit