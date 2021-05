Tak Sony promuje rywalizację w grach. Ogromny smok, wybuchy i piłka nożna

PlayStation chce przypomnieć graczom o korzyściach płynących z PS Plus przy pomocy swojego najnowszego wideo. Posiadacze abonamentu mogą cieszyć się przyjemnością z rywalizacji z innymi ludźmi, ponieważ jest on wymagany przy większości gier z trybem multiplayer.

Od pewnego czasu PlayStation stara się przyciągnąć uwagę graczy przy pomocy wielu dopracowanych, krótkich filmików. Wchodząc na oficjalny kanał japońskiego giganta w serwisie YouTube, tych uświadczymy w ostatnich tygodniach po prostu ogrom. I dzisiaj wspomniana firma przygotowała dla nas naprawdę ciekawe wideo. Możecie je zobaczyć poniżej:

Tym razem chcemy Wam zaprezentować spot live action, który promuje rywalizację między graczami. Ta jest oczywiście możliwa na konsolach PS4 i PS5 w większości przypadków dzięki PS Plus. W abonamencie niejednokrotnie dostaliśmy świetne tytuły, które pozwalają porównać swoje umiejętności. W wielu produkcjach bez wykupionej usługi nie zagramy też przez sieć, dlatego naprawdę warto rozważyć zakup.

Powyższy materiał pokazuje zawziętą rywalizację między dwójką znajomych. Dla osób nieznających dobrze języka angielskiego nadmienię, że użyty slogan „best of x” można przetłumaczyć na „gramy do ponad połowy wygranych meczy z x”. Kobiety przez cały film zwiększają pułap rozgrywek, co tylko ma podkreślić ich upartego ducha walki.

Niektórzy pokuszą się o stwierdzenie, że spot może wydawać się lekko żenujący. Jednak nie można mu odmówić tego, że dobrze oddaje sytuacje znane z życia większości graczy. Moim zdaniem wideo chwiejnie balansuje między dobrym smakiem a stereotypami na temat grania. Też tak o nim myślicie?

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu. Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.