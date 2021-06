Posiadacze PS Plus, oto 246 gier i dodatków w promocji specjalnie dla Was

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Wystartowały promocje przeznaczone dla abonentów PS Plus. Sony przeceniło aż 246 gier, dodatków i DLC w sklepie PlayStation Store.

Dopiero co zakończyły się Days of Play, a Sony już organizuje kolejną wielką wyprzedaż. Tym razem szczególnie dużo zyskają Plusowicze. Z aktywnym abonamentem oszczędzimy nawet do 60% przy wybranych tytułach. Łącznie przeceniono 246 gier, dodatków i DLC. Wybraliśmy te najciekawsze w naszym mniemaniu oferty.

Wybrane najlepsze promocje dla abonentów PS Plus

Bloodborne – 39,50 zł

DiRT 4 – 20,54 zł

FOR HONOR Marching Fire Edition – 59,96 zł

FOR HONOR STANDARD EDITION – 35,96 zł

God of War – 39,50 zł

God of War Edycja cyfrowa deluxe – 62 zł

Gran Turismo Sport – 39,50 zł

Gran Turismo Sport Spec II – 62 zł

Kingdom Come: Deliverance – 37,20 zł

Layers of Fear: Inheritance – 4,20 zł (dodatek wymaga posiadania podstawowej wersji gry)

Mafia II: Edycja Ostateczna – 39,68 zł

Mafia III: Edycja Ostateczna – 39,68 zł

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes – 15,80 zł

Mortal Kombat X Zestaw XL – 37.44 zł

ONRUSH – 10,14 zł

ONRUSH DELUXE EDITION – 15,34 zł

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 119,70 zł

Resident Evil: Deluxe Origins Bundle – 43,94 zł

Uncharted 4: Kres złodzieja – 39,50 zł

Uncharted: Zaginione Dziedzictwo – 39,50 zł

Zestaw Crash Bandicoot – N. Sane Trilogy + CTR Nitro-Fueled – 44,50 zł

Powyższe promocje potrwają do 24 czerwca.

Dodatkowo do 19 czerwca kupimy taniej świetny horror od Bloober Team w dwóch wersjach:

Layers of Fear – 21 zł

Layers of Fear: Masterpiece Edition – 27,60 zł

Wszystkie okazje znajdziecie w sklepie PlayStation Store.