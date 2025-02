Call of Duty: Black Ops 6 za darmo. Zagrajcie, spróbujcie i sprawdźcie, czy warto

Call of Duty: Black Ops 6 dostępne jest obecnie w ograniczonej wersji za darmo z okazji darmowego, przedłużonego weekendu. Warto?

Jeśli jesteście fanami Call of Duty, a najnowszą część wydaną już tym razem przez Microsoft ominęliście, to zdecydowanie warto. Z drugiej strony raczej nic Was tu już nie zaskoczy, bo choć Omnimovement jawiło się na sporą zmianę w serii, w praktyce większych zmian nie ma w ogóle.

Call of Duty: Black Ops 6 jako gra za darmo przez weekend

W ubiegłym tygodniu rozpoczął się drugi sezon zmagań w Call of Duty: Black Ops 6. Oznacza to oczywiście tony nowych przedmiotów kosmetycznych do kupienia (w końcu na tym się zarabia!), ale też i kilka naprawdę fajnych rzeczy dla graczy. Wśród nich zdecydowanie trzeba wyróżnić aż 10 nowych map dla trybów multiplayer. Deweloperzy dorzucili nawet nowy tryb, Overdrive, czyli „podrasowany” drużynowy deathmatch.

To wszystko – a nawet więcej (tak, jest też uwielbiane Zombie!) – możecie sprawdzać zupełnie za darmo. Wystarczy tylko pobrać pliki z grą i przez kolejne dni możecie cieszyć się nią za darmo. Activision tradycyjnie dla siebie ruszyło z darmowymi weekendami, w ramach których gracze sprawdzą ograniczoną zawartość bez konieczności płacenia. A że tym razem dotyczy to nowości z Sezonu 2, to chyba warto.

Grę możecie pobrać za darmo na PC, a także i na konsolach Xbox i PlayStation. Wystarczy udać się do konkretnego sklepu, ale w celu ułatwienia linki znajdziecie też poniżej.

Call of Duty: Black Ops 6 – darmowy weekend: PC PlayStation Xbox



Gra do pobrania najpewniej będzie dostępna w godzinach wieczornych już od dzisiaj. Zagracie dość długo, bo weekend według Activision potrwa aż do wieczora 10 lutego. W razie czego pełna wersja jest na co dzień dostępna w Xbox Game Pass!

Źródło: VGC