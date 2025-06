Sprawdź w PS Plus nowość na PS5 wartą 259 zł i odbierz DLC za darmo

Posiadacze abonamentu PS Plus Premium mogą już pobierać nową wersję próbną dla gry Scar-Lead Salvation. To doskonała okazja, by przetestować ten tytuł przed ewentualnym zakupem. Trial pozwala na zapoznanie się z grą przez ograniczony czas, a postępy można przenieść do pełnej wersji po zakupie.

PS Plus w czerwcu z kolejnym trialem

Scar-Lead Salvation to gra akcji z elementami roguelike, w której wcielasz się w Willow Martin – bohaterkę budzącą się bez wspomnień w tajemniczym obiekcie wojskowym. Każda śmierć to nowa szansa na odkrycie prawdy i ucieczkę z tego miejsca.

Jeśli posiadasz PS Plus Premium, możesz już teraz pobrać trial gry z PlayStation Store:

Ponadto możemy dostać za darmo dodatek do Scar-Lead Salvation. DLC zawiera broń laserową na piątym poziomie, z której możemy korzystać już na samym początku rozgrywki. Photon Strike bez przerwy zadaje obrażenia ciągłym ogniem, posiada doskonały zasięg i jest łatwy w użyciu.

Photon Strike Weapon Lv 5 – pobierz dodatek za darmo

Źródło: PS Store